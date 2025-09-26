หนุ่มรัสเซีย คนขับกระบะเซ็กซ์ซิ่ง มอบตัว อ้างเพิ่งรู้จักกัน 4 วัน ตร.เพิกถอนวีซ่า-ติดแบล๊กลิสต์

หนุ่มรัสเซีย คนขับกระบะเซ็กซ์ซิ่ง มอบตัว อ้างเพิ่งรู้จักกันได้ 4 วัน ตร.เพิกถอนวีซ่า-ติดแบล๊กลิสต์
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต เปิดเผยว่า จากกรณีคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านในพื้นที่ภูเก็ตถ่ายภาพชาวต่างชาติทำคอนเทนต์พิเรนทร์ท้ายรถกระบะ โดยปรากฏภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังมีเซ็กซ์อยู่ที่ท้ายรถกระบะ สีดำ วิ่งไปตามถนนบายพาส ขาออกนอกเมือง ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียล
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต ประสานกับตำรวจหลายหน่วยงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ จับกุม นายจอร์จี อายุ 23 ปี สัญชาติรัสเซีย ได้คาสนามบิน ส่งตัวมาดำเนินคดีพื้นที่ก่อเหตุ จ.ภูเก็ต รวมถึงได้ควบคุมตัวหญิงไทย วัย 42 ปี มาแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายอีกราย
ล่าสุด เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (26 ก.ย.68) นายอเล็กซ์ ชาวรัสเซีย อายุ 25 ปี ได้เดินทางเข้ามามอบตัวที่ สภ.เมืองภูเก็ต พร้อมด้วยรถยนต์กระบะฟอร์ด สีดำ ซึ่งนายอเล็กซ์เป็นคนขับรถในวันเกิดเหตุ
ทั้งนี้ นายอเล็กซ์อ้างว่า รู้จักหนุ่มรัสเซีย 23 ปี มาแค่ 4 วัน โดนชักชวนให้ตนนำรถมาถ่ายคอนเทนต์ แต่ตนไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา สนับสนุนกระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทําการลามกอย่างอื่น, ขับรถขับรถโดยประมาท น่าหวาดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นและสนับสนุน พ.ร.บ.คอมพ์ นำเข้าข้อมูลลามกอนาจารต่อไป
พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้สั่งการให้เพิกถอนวีซ่าและขึ้นบัญชีเป็นบุคคลต้องห้าม ฐานมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย และกระทำการอันขัดต่อศีลธรรมอันดี ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งจะเนรเทศส่งกลับผู้ต้องหาทันทีหลังดำเนินคดีเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการท้าทายต่อกฎหมายประเทศไทย ซึ่งเตือนคนต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย หากไม่เคารพกฎหมายและแสดงออกซึ่งการไม่ให้เกียรติต่อแผ่นดินไทยเช่นกรณีนี้ หรือเคยปรากฏคนต่างชาติเจตนาถ่ายรูปอนาจารโชว์อวัยวะในศาสนสถาน ก็จะถูกจับกุม เพิกถอนวีซ่า และขึ้นแบล๊กลิสต์ไม่ให้เข้าประเทศทุกราย