แฟนอาร์เซนอล ร้อง ปคบ. เอาผิดแอดมินเพจดัง และบริษัททัวร์ หลังถูกลอยแพกว่า 70 ชีวิต
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 26 ก.ย.68 ที่ ศูนย์แจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถนนพหลโยธิน แฟนบอลทีมอาร์เซนอลซึ่งเป็นผู้เสียหาย จำนวน 10 คน จากทั้งหมด 70 คน ได้รวมตัวกันเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. เพื่อแจ้งความเอาผิดกับแอดมินเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นเพจฟุตบอลชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คน และบริษัททัวร์ ที่ร่วมกันจัดทัวร์ไปชมการแข่งขันฟุตบอลพรีซีซั่นที่ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ถูกลอยแพที่ดอนเมือง อ้างจองตั๋วผิดเดือน
ผู้เสียหายร่วมกันเปิดเผยว่า พวกตนเป็นแฟนคลับของทีม อาร์เซนอล และต้องการไปชมทีมรักลงเตะในรายการ “สิงคโปร์ เฟสติวัล ออฟ ฟุตบอล 2025” ซึ่งมีกำหนดแข่งขันกับ เอซี มิลาน และ นิวคาสเซิล จึงได้จองแพ็กเกจทัวร์เดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ ในราคา 28,500 บาทต่อคน โดยแพ็กเกจครอบคลุมตั๋วเครื่องบินและเข้าชมการซ้อมแบบเปิดของอาร์เซนอลในวันที่ 25 ก.ค. 68 และนัดที่อาร์เซนอลพบกับนิวคาสเซิล ในวันที่ 27 ก.ค. 68 ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์
แต่เมื่อทุกคนเดินทางไปถึง สนามบินดอนเมือง ในเวลา 05.00 น. กลับพบว่า ไม่มีตั๋วเครื่องบิน ทางผู้จัดอ้างว่าเอเยนซี่ได้จองตั๋วเครื่องบินผิดเดือน พร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายหาทางซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางไปเองก่อน ด้วยความตั้งใจที่จะไปชมทีมรัก แฟนบอลหลายคนจึงต้องจำใจซื้อตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับเองในราคาสูง โดยเฉพาะขากลับซึ่งตรงกับวันชาติสิงคโปร์ ทำให้ตั๋วมีราคาสูงกว่าปกติมาก
หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ทางเพจและเอเยนซี่ทัวร์กลับไม่มีการรับผิดชอบใดๆ โดยเอเยนซี่ทัวร์อ้างว่าถูกลูกน้องในบริษัทโกง และได้ไปแจ้งความเอาผิดไว้แล้วเช่นกัน
กลุ่มผู้เสียหายกล่าวว่า เนื่องจากเรื่องล่าช้าและไม่มีความคืบหน้า จึงได้นัดรวมตัวกันมาร้องเรียนต่อ บก.ปคบ. เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบเพจและเอเยนซี่ทัวร์ตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นอีก
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า กลุ่มผู้เสียหายจากการทัวร์ฟุตบอลที่สิงคโปร์และฮ่องกงจำนวนมาก จะเดินทางมาแจ้งความต่อ บก.ปคบ. เพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่ 4 ตุลาคม นี้
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องและสอบปากคำผู้เสียหายเพื่อรวบรวมหลักฐาน ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป