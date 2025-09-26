ตร.บุกทลายเครือข่ายเว็บพนัน รวบ 4 ผู้ต้องหา มีนักการเมืองท้องถิ่นในลพบุรีด้วย

สืบภาค 1 บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ รวบผู้ต้องหา 4 คน 1 ในนั้นเป็นนักการเมืองในลพบุรี ถูกจับขณะขับรถเข้ามาที่โรงพัก ยังให้การปฏิเสธ เงินสะพัดเดือนละ 2 ล้าน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ภายใต้การสั่งการ ของ พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภ.1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตร. ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.อ.พูนสุข เตชะประเสริฐพร ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1 พร้อมด้วยเจ้าพนักงานตำรวจ บก.สส.ภ.1 ,กก.สส.ภ.จว.ลพบุรี ,ชุดสืบสวน สภ.เมืองลพบุรี ได้ทำการสืบสวนกลุ่มบุคคลผู้กระทำความผิดในพื้นที่ ที่มีพฤติการณ์ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์เครือข่ายเว็บพนัน ต่อมาได้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกันกระทำความผิด
โดยได้ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจ ภ.จว.ลพบุรี เข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย จำนวน 7 จุด
จุดที่ 1 บ้านหลังหนึ่ง ใน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้น ยี่ห้อ คิมเบอร์ ขนาด .45 จำนวน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนจำนวน 21 นัด
จุดที่ 2 บ้านหลังหนึ่ง ใน ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ในทำธุรกรรมทางการเงินให้แก่ลูกค้า
จุดที่ 3 บ้านหลังหนึ่ง ใน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ จำนวน 4 เครื่อง ที่ใช้ในทำธุรกรรมทางการเงินให้แก่ลูกค้า และเงินสดในบัญชี จำนวน 138,975.51 บาท สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 2 เล่ม ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันดังกล่าว ซิมการ์ดโทรศัพท์ จำนวน 2 ซิม
จุดที่ 4 บ้านหลังหนึ่ง ใน ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
จุดที่ 5 โรงแรมแห่งหนึ่งใน ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี จับกุม นายณัฐวุฒิ อายุ 27 ปี บุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดลพบุรี ที่ 220/2568 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”
ตรวจยึดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 ชุด ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 เครื่อง ที่ใช้ในทำธุรกรรมทางการเงินให้แก่ลูกค้า
จุดที่ 6 บ้านหลังหนึ่ง ใน ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี จับกุม นายณภดล อายุ 27 ปี บุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดลพบุรี ที่ 223/2568 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บาคาร่า และสล็อตแมชชีน) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”
จุดที่ 7 บ้านหลังหนึ่ง ใน ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี จับกุม นายศักดิ์ชา อายุ 27 ปี บุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดลพบุรี ที่ 222/2568 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บาคาร่า และสล็อตแมชชีน) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน”
รวมสิ่งของที่ตรวจยึด ทั้งสิ้น 6 รายการ จำนวน 38 ชิ้น
– อาวุธปืนพกสั้น ยี่ห้อ คิมเบอร์ ขนาด .45 จำนวน 1 กระบอก
– เครื่องกระสุนจำนวน 21 นัด
– โทรศัพท์มือถือ จำนวน 8 เครื่อง
– สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 2 เล่ม
– ซิมการ์ดโทรศัพท์ จำนวน 2 ซิม
– คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 ชุด
จากการตรวจสอบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายเว็บพนันดังกล่าว มียอดเงินหมุนเวียน เดือนละไม่ต่ำกว่า 1,000,000-2,000,000 บาท
ต่อมาจากการสืบสวนขยายผลเจ้าพนักงานตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดลพบุรี โดยศาลจังหวัดลพบุรีได้อนุมัติหมายจับ ดังนี้
1.นายศุภชัย ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดลพบุรี ที่ 221/2568 ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัว
2.นายศุภวัฒ หมายจับศาลจังหวัดลพบุรี ที่ 221/2568 ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บาคาร่า และสล็อตแมชชีน) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” ซึ่งนายศุภวัฒ เป็นนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ เจ้าพนักงานตำรวจ บก.สส.ภ.1 จะได้ทำการสืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้กระทำความผิดเกี่ยวข้อง และติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่เหลือต่อไป