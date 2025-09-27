สลด น.ร.ดีกรีนักฟุตซอลโรงเรียนมัธยมดัง ขี่จยย.เสยท้ายบรรทุก10ล้อ เสียชีวิตกลางสะพานบางขุนศรี

สลด น.ร.ดีกรีนักฟุตซอลโรงเรียนมัธยมดัง ขี่จยย.เสยท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ เสียชีวิตกลางสะพานบางขุนศรี
เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 27 กันยายน ร.ต.อ.ลิขิต โหม่งสูงเนิน รองสารวัตร(สอบสวน) สน.บางขุนนนท์ รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ บนสะพานบางขุนศรี ถนนพระเทพ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวช รพ.ศิริราช และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุอยู่กลางสะพานบางขุนศรี เป็นถนน 4 เลน ฝั่งมุ่งหน้าถนนราชพฤกษ์ พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า เอ็นแม็กซ์ สีเทา ทะเบียน 5 กม 5785 กทม. สภาพล้มคว่ำหน้ารถพังยับ ใกล้กันพบผู้ขับขี่เสียชีวิต ทราบชื่อนายหนุ่ม (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.5 เป็นนักกีฬาทีมฟุตซอล โรงเรียนมัธยมชื่อดัง ในเขตดุสิต กทม. สภาพศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาว นุ่งกางเกงขาสั้น สีดำ มีบาดแผลกะโหลกศีรษะแตก นอนหงายจมกองเลือด ส่วนเพื่อนชายนั่งซ้อนท้าย ได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศิริราช
ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 100 เมตร พบคู่กรณีรถบรรทุก 10 ล้อ ขนดินโคลนเต็มคัน จอดอยู่ทางลงสะพานในช่องทางเลนซ้าย สภาพมีรอยพุ่งชนท้ายรถด้านซ้าย เจ้าหน้าที่จึงบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถามนายสมภาร อายุ 47 ปี คนขับรถบรรทุก 10 ล้อ ให้การว่า ขณะกำลังขับขึ้นสะพานบางขุนศรี ด้วยความเร็วต่ำ ในช่องทางซ้ายสุด เห็นมีกลุ่มรถจยย.หลายคันขับขี่แซงไป จากนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นช่วงท้ายรถ เมื่อหยุดรถเดินตรวจดูพบว่ามีรถจยย.พุ่งชนท้าย และมีวัยรุ่นชาย 2 คน นอนจมกองเลือดหมดสติอยู่
ด้านทางญาติของผู้เสียชีวิต ให้การว่า ปกติหลานชาย อยู่หอพักที่โรงเรียนเนื่องจากต้องฝึกซ้อมทีมฟุตซอล เฉพาะวันหยุดสัปดาห์จะกลับมาที่บ้านพัก โดยก่อนเกิดเหตุทราบว่าหลานชายได้ขอเงินแม่และบอกว่าจะออกไปซื้อข้าวทาน กระทั่งมาประสบอุบัติเหตุดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมคนขับรถบรรทุก 10 ล้อ และตรวจสอบกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐาน ก่อนสรุปอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป