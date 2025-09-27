อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

แตกตื่นกลางดึก! ไฟไหม้รถจยย.วอด 29 คัน ในแมนชั่นดังใกล้ซอยสุขสวัสดิ์ 17 จนท.เร่งหาสาเหตุ

เมื่อเวลา 01.40 น. วันที่ 27 กันยายน พ.ต.ต.ประยูร วิทยา สารวัตร(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์หลายคัน ภายในลานจอดรถอาคารแมนชั่นแห่งหนึ่ง ใกล้เคียงปากซอยสุขสวัสดิ์ 17 แขวงบางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. จึงประสานสถานีดับเพลิงและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ที่เกิดเหตุพบกลุ่มควันและแสงเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์ ซึ่งจอดอยู่ริมกำแพง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงใช้น้ำฉีดประมาณ 20 นาทีเพลิงจึงสงบลง จากการตรวจสอบไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว สร้างความตื่นตกใจของผู้ที่พักอาศัยภายในแมนชั่น ทุกคนต่างวิ่งหนีออกมาจากตัวอาคารดังกล่าว

เบื้องต้นพบมีรถจักรยานยนต์ถูกเพลิงไหม้วอดเสียหาย 29 คัน จักรยานปั่น 3 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 2 คัน และรถกระบะ 1 คัน รวมทั้งหมด 35 คัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจกล้องวงจรปิด และสอบสวนเพิ่มเติม

ยังไม่สรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

 