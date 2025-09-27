รวบช่างคอนโดแสบ ปรับกล้องวงจรปิด-ใช้การ์ดเปิดห้อง ลักเงินในตู้เซฟลูกบ้าน 

รวบช่างแสบ! ปรับกล้องวงจรปิด–ใช้การ์ดเปิดห้อง เชิดเงินเซฟลูกบ้านคอนโด หลังถูกจับกลับเบี้ยวชดใช้ค่าเสียหาย จนถูกตามจับซ้ำ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล สว.กก.3 บก.ปอศ. พร้อมกำลังเข้าจับกุม นายนิวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ 334/2568 ลงวันที่ 19 กันยายน 2568 ข้อหา “ลักทรัพย์ในเคหสถาน”ได้ที่บริษัทแห่งหนึ่ง พื้นที่หมู่ 3 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้ทราบว่า เมื่อปี 2567 ผู้ต้องหายังทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ซึ่งมีผู้เช่ารายหนึ่งที่นำเงินสดเก็บไว้ในตู้เซฟ แต่เกิดปัญหาตู้เซฟเปิดไม่ได้ จึงแจ้งผู้ต้องหาเข้ามาช่วย หลังการซ่อมพบมีเงินในเซฟหายไปบางส่วน ตอนแรกผู้เสียหายไม่สังเกตเห็นความผิดปกติ กระทั่งมีเงินหายเพิ่มอีก เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่านายนิวัฒน์แอบปรับมุมกล้อง CCTV เพื่อหลบมุมบันทึกภาพ และใช้การ์ดคีย์การ์ดเข้าไปในห้องผู้เช่าโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อลงมือขโมยทรัพย์สินไป
หลังจากพบหลักฐานทางผู้เสียหาย จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดี จนคดีถึงศาลมีคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย แต่ผู้ต้องหากลับไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง รวมทั้งหลบหนีไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายอีกด้วย ทำให้ถูกออกหมายจับซ้ำอีกครั้ง กระทั่งถูกตามจับกุมตัวเอาไว้ได้ในที่สุด สอบสวน ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ จึงนำตัวส่งศาลอาญากรุงเทพใต้ ดำเนินคดีต่อไป