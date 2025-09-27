ตร.ไล่ล่าระทึก! เก๋งสวมทะเบียน ขับรถซิ่งหนีสุดชีวิต สุดท้ายไม่รอด ชนเสาไฟพังยับ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ธัช โพธิ์สุวรรณ ผกก.1 บก.ทล., พ.ต.ท.สรศักดิ์ แสงจันทร์ สวญ.ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล., จับกุม นายสกุลนาณ์ อายุ 43 ปี ในความผิดฐาน “ใช้เอกสารราชการปลอม ,ขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่” พร้อมของกลาง รถยนต์ 1 คัน ป้ายทะเบียนปลอม 2 แผ่น โดยจับกุมตัวได้ที่ริมถนนสุวรรณศร ทล.33 บริเวณแยกคชสิทธิ์ หมู่บ้านสามแยก หมู่ที่ 6 ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี
สืบเนื่องจากขณะเจ้าหน้าที่กำลังขับรถออกตรวจตราความเรียบร้อยไปตามถนนหลวงหมายเลข 33 ได้พบนายสกุลนาณ์ ขับรถผ่านมาด้วยท่าทีมีพิรุธ จึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุดรถเพื่อจะขอตรวจสอบ
แต่ระหว่างนั้น นายสกุลนาณ์ กลับขัดขืนพยายามเร่งเครื่องหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามไป กระทั่งเมื่อขับมาถึงบริเวณแยกคชสิทธิ์ รถของนายสกุลนาณ์ เกิดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟเกาะกลางถนน รถพังเสียหายจนไม่สามารถขับหนีต่อได้
เจ้าหน้าที่จึงเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายภายในรถ ก่อนพบว่า รถยนต์คันที่ นายสกุลนาณ์ ขับมานั้นเป็นรถสวมแผ่นป้ายทะเบียนปลอม จึงทำการจับกุมตัวพร้อมตรวจยึดรถคันดังกล่าวไว้เป็นของกลาง
สอบสวน นายสกุลนาณ์ ให้การรับสารภาพว่า รถยนต์คันดังกล่าวซื้อมาจากเพื่อนร่วมงาน ในราคา 80,000 บาท แต่ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายรถ เนื่องจากเพื่อนของตนนั้นยังเป็นแค่เพียงผู้ครอบครองไม่มีกรรมสิทธิ์ซื้อขาย จึงทำไว้แค่เพียงสัญญาเงินกู้และใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ จากนั้นจึงไปสั่งซื้อแผ่นป้ายทะเบียนปลอมจากเพจเฟซบุ๊ก ในราคา 1,000 บาท นำมาติดที่รถแทนแผ่นป้ายจริง
ส่วนที่ต้องขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็เนื่องจากเกรงจะถูกจับกุมเรื่องสวมป้ายทะเบียนปลอม เบื้องต้นจึงนำตัวส่ง สภ.หนองแค ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป