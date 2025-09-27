อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ตร.ไล่ล่าระทึก! เก๋งสวมทะเบียน ขับรถซิ่งหนีสุดชีวิต สุดท้ายไม่รอด ชนเสาไฟพังยับ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ธัช โพธิ์สุวรรณ ผกก.1 บก.ทล., พ.ต.ท.สรศักดิ์ แสงจันทร์ สวญ.ส.ทล.2 กก.1 บก.ทล., จับกุม นายสกุลนาณ์ อายุ 43 ปี ในความผิดฐาน “ใช้เอกสารราชการปลอม ,ขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่” พร้อมของกลาง รถยนต์ 1 คัน ป้ายทะเบียนปลอม 2 แผ่น โดยจับกุมตัวได้ที่ริมถนนสุวรรณศร ทล.33 บริเวณแยกคชสิทธิ์ หมู่บ้านสามแยก หมู่ที่ 6 ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี

สืบเนื่องจากขณะเจ้าหน้าที่กำลังขับรถออกตรวจตราความเรียบร้อยไปตามถนนหลวงหมายเลข 33 ได้พบนายสกุลนาณ์ ขับรถผ่านมาด้วยท่าทีมีพิรุธ จึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุดรถเพื่อจะขอตรวจสอบ

แต่ระหว่างนั้น นายสกุลนาณ์ กลับขัดขืนพยายามเร่งเครื่องหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามไป กระทั่งเมื่อขับมาถึงบริเวณแยกคชสิทธิ์ รถของนายสกุลนาณ์ เกิดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟเกาะกลางถนน รถพังเสียหายจนไม่สามารถขับหนีต่อได้

เจ้าหน้าที่จึงเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายภายในรถ ก่อนพบว่า รถยนต์คันที่ นายสกุลนาณ์ ขับมานั้นเป็นรถสวมแผ่นป้ายทะเบียนปลอม จึงทำการจับกุมตัวพร้อมตรวจยึดรถคันดังกล่าวไว้เป็นของกลาง

สอบสวน นายสกุลนาณ์ ให้การรับสารภาพว่า รถยนต์คันดังกล่าวซื้อมาจากเพื่อนร่วมงาน ในราคา 80,000 บาท แต่ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายรถ เนื่องจากเพื่อนของตนนั้นยังเป็นแค่เพียงผู้ครอบครองไม่มีกรรมสิทธิ์ซื้อขาย จึงทำไว้แค่เพียงสัญญาเงินกู้และใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ จากนั้นจึงไปสั่งซื้อแผ่นป้ายทะเบียนปลอมจากเพจเฟซบุ๊ก ในราคา 1,000 บาท นำมาติดที่รถแทนแผ่นป้ายจริง

ส่วนที่ต้องขับรถหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็เนื่องจากเกรงจะถูกจับกุมเรื่องสวมป้ายทะเบียนปลอม เบื้องต้นจึงนำตัวส่ง สภ.หนองแค ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป