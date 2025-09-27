อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ล่าตู้ทึบอัดเมียนมา 26 ชีวิต จากย่างกุ้งลอบเข้าปท. ซิ่งหนีจนยางแตก คนขับโกยแน่บเข้าป่า

ล่าตู้ทึบอัดเมียนมา 26 ชีวิต ลอบเข้าปท. ซิ่งหนีจนยางแตก คนขับสละ โกยแน่บเข้าป่า

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล., พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ งามแฉ่ง รอง ผกก.2 บก.ทล. และ พ.ต.ท.โจ เสาร์ประโคน สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงติดตามจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวน 26 คน พร้อมตรวจยึดรถกระบะตู้ทึบ ยี่ห้อ Mitsubishi Triton สีขาว ได้บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 323 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี หลังคนขับพยายามซิ่งหลบหนี แต่รถเสียหลักชนจนยางแตก ก่อนที่คนขับจะอาศัยความมืดทิ้งรถวิ่งหนีเข้าป่า

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ปกครองสืบทราบข้อมูลว่ามีขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวผ่านด่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งต่อไปทำงานพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร จึงประสานตำรวจทางหลวงสกัดจับ กระทั่งเวลาประมาณ 04.00 น. พบรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยบรรทุกหนักและใช้ความเร็วสูง บนถนนทางหลวงหมายเลข 323 ไทรโยค–ทองผาภูมิ

เจ้าหน้าที่พยายามแสดงสัญญาณให้หยุด แต่รถคันดังกล่าวกลับเร่งเครื่องหลบหนี เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องขับรถไล่ติดตาม กระทั่งถึง กม.ที่ 139–140 ต.ท่าเสา รถเสียหลักเฉี่ยวชนฝาท่อริมถนนและเกิดยางระเบิด คนขับฉวยโอกาสวิ่งหลบหนีไปได้

จากการตรวจสอบภายในรถพบแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมด 26 คน อัดแน่นในพื้นที่แคบ ไม่สามารถแสดงเอกสารทางราชการหรือหนังสือเดินทาง และไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

สอบสวนแรงงานทั้งหมดให้การว่า เดินทางมาจากรัฐย่างกุ้งและรัฐยะไข่ โดยเสียค่าหัวคิวให้นายหน้าคนละ 15,000 บาท เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต” นำตัวส่ง สภ.ไทรโยค ดำเนินคดี พร้อมเร่งติดตามหาตัวผู้ขับรถที่หลบหนี เพื่อนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

