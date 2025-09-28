รวบคาบ้านพร้อมของกลาง เอี่ยวเหตุลอบยิงขรก.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
เมื่อวันที่ 27 กันยายน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า จากการแจ้งของประชาชนในพื้นที่และเบาะแสพยานหลักฐานพื้นที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจค้นในพื้นที่ ม.14 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
พบนายลุกมาน (สงวนนามสกุล) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุลอบยิง นายนาวาวี อีซอ อายุ 35 ปี ข้าราชการในพระองค์ฯ เมื่อ 23 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา และยังเกี่ยวข้องอีกหลายเหตุการณ์ในพื้นที่ จ.นราธิวาส รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
