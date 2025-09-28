รองนายกฯ ย้ำ แผนซ่อม ถนนสามเสนทรุด คืบหน้าเทปูนแล้วกว่า 1,200 คิว คืนผิวจราจร 8 ต.ค.นี้

รองนายกฯ คมนาคม ลงพื้นที่ถนนสามเสนทรุด ย้ำ แผนซ่อมถนนสามเสนคืบหน้าเดินตามกำหนด พร้อมคืนผิวจราจร 8 ตุลาคมนี้ หากไม่มีอุปสรรคฝนตก ขณะที่เจ้าหน้าที่ เทปูนแล้วกว่า 1,200 คิว คาดเตรียม ถมทราย อังคารนี้
เมื่อวันนี้ 28 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรุดตัวกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และ สน.สามเสน เป็นหลุมกว้าง 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร เหตุเกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืดวันที่ 24 ก.ย. ระหว่างเวลา 05.00-07.30 น. จนถึงขณะนี้เป็นวันที่ 5 เกินกว่า 120 ชั่วโมงแล้ว ด้านเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งปฏิบัติการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับแผนจากการเทคอนกรีต 1,000 คิว ในคราวเดียว มาเป็นการทยอยเทครั้งละ 360 คิว เว้นระยะทุก 6 ชั่วโมง เพื่อให้คอนกรีตเซตตัวเต็มที่ จนล่าสุดมีการเทคอนกรีตลงไปแล้วกว่า 1,105 คิว สามารถปิดช่องว่างระหว่างอุโมงค์รถไฟฟ้ากับตัวสถานีได้เรียบร้อย ถือเป็นก้าวสำคัญในการหยุดการไหลของดินลงสู่อุโมงค์ ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
ต่อมาเวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ อตีตนายกสภาวิศวกร กรรมการสภาวิศวกรและที่ปรึกษาอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติฯ และนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าฯ รฟม. ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อร่วมตรวจสอบปัญหาถนนทรุดตัวบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาล
นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า วันนี้ตนมาลงพื้นที่และขอคำแนะนำจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ ทาง รฟม. และทางสภาวิศวกรรมฯ ตนยังคงยืนยันว่าเราน่าจะคืนพื้นผิวการจราจรให้ได้ประมาณวันที่ 8 ต.ค.นี้ หรืออาจจะเคลื่อนไปประมาณ 1-2 วัน ก็ต้องดูเทวดาว่าท่านจะช่วยเราได้ขนาดไหน อย่างไรก็ตาม จากการที่พวกเราได้คุยกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัย เอาความปลอดภัยเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ลงไปทำงานด้านล่างหรือคนที่ควบคุมดูแล ซึ่งในรายละเอียดนั้น ทาง รฟม. ผู้ประกอบการ กทม. และสภาวิศวกรรมฯ เรามีการติดตั้งกล้องไอสโคป จำนวน 10 กว่าจุด โดยถ้าหากมีการเคลื่อนตัวของจุดใดจุดหนึ่ง เราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภาวิศวกรรมก็ช่วยกันดูแล ดังนั้น ก็พยายามที่จะดูว่ายังมีการเคลื่อนตัวอีกหรือไม่ แต่เท่าที่ดูจนถึงตอนนี้พบมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่หลังจากวันเกิดเหตุแล้วแทบจะไม่มีเลย ก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเดินได้ตามเป้าหมาย ส่วนเรื่องการทำงานพบเจออุปสรรคอย่างไรหรือไม่นั้น อุปสรรคตอนนี้ยังไม่มี แต่ถ้ารายละเอียดก็ขอให้ นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าฯ รฟม. เป็นผู้ให้รายละเอียด
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าฯ รฟม. กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมได้ให้ข้อมูลไปนั้น ยืนยันว่ายังไม่มีอุปสรรคในตอนนี้ ทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนงาน แต่ในการทำงานเราได้มีการทบทวน และดูเรื่องขั้นตอนทำงานทุกวัน และมีการปรับรูปแบบขั้นตอนการทำงานบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพงาน ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ทำงานโดยมีความปลอดภัยเป็นหลัก รวมถึงพื้นที่โดยรอบด้วย ให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ส่วนขั้นตอนการทำงานขณะนี้ ต้องเรียนว่าการซีลด้วยคอนกรีตได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ก็เหลือเพียงรอให้คอนกรีตหรือการเซตตัว ส่วนระหว่างนี้ 1-2 วันนี้ก็เป็นการเก็บเศษวัสดุที่ตกค้างออก รวมทั้งเสริมความแข็งแรงของด้านข้างด้วยการใช้สเปรย์คอนกรีตพ่น เพื่อไม่ให้เกิดการสไลด์ของดิน ขณะที่วันจันทร์หรือวันอังคารเป็นต้นไป เราจะเริ่มการถมกลับด้วยทรายซีเมนต์ อาจจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน ส่วนประชาชนที่อาจตกค้างในเรื่องการช่วยเหลือเยียวยานั้น เรามีศูนย์ประสานงานที่นี่ สามารถมาแจ้งที่นี่หรือผ่านช่องทางของ รฟม. ทางผู้รับจ้างและที่ปรึกษาได้หมด ทั้งนี้ เบ็ดเสร็จการเทคิวปูนลงไปในหลุมเบื้องต้นรวมประมาณ 1,000 เศษ ไม่เกิน 1,200 คิว
เมื่อถามถึงข้อกังวลในส่วนของโครงสร้างอาคารสำนักงานตำรวจ สน.สามเสน จะมีการใช้พ่นสเปรย์คอนกรีตเสริมความมั่นคงไปก่อนหรือไม่ และหลังจากนี้จะมีการเสริมแผนดำเนินการอย่างไรบ้าง โดย ดร.ธเนศ กล่าวว่า ตอนนี้ทุกอย่างนิ่ง ทุกอย่างยังคงเสถียร และเสถียรมาประมาณ 2-3 วัน เพราะเราห่วงอย่างเดียวคือเรื่องของปริมาณน้ำฝน แต่ถ้าทุกอย่างยังเสถียรแบบนี้ การถมดินตามกำหนดการยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อถมดินมาได้ระดับหนึ่งเราจะมีการเสริมเสาเข็มบริเวณตัวฐานรากที่มีเสาเข็มขาดไป และเมื่อเราเสริมเสาเข็มเมื่อใด ทุกอย่างก็จะมีความเสถียรกลับมาเหมือนเดิม และหลังจากนั้นจะมีการถมดินกลับเข้าไป เพื่อถมดินให้สูงขึ้น ก็ยังคาดหวังว่าเราจะสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเดิม
เมื่อถามว่ามีการถมปูนสองส่วนใช่หรือไม่ ดร.ธเนศ กล่าวว่า ตอนนี้ปูนมีการถมเรียบร้อยแล้ว วันนี้และวันพรุ่งนี้(29 กันยายน) ช่วงบ่าย เราจะมีการเอาพวกเศษเหล็ก เสาไฟฟ้าต่าง ๆ ทยอยนำขึ้นจากหลุม จะได้ไม่ขวางในการถมดิน และคาดว่าจะเป็นวันอังคารนี้ แต่ที่เห็นอยู่ตอนนี้เรามีการช็อตคอนกรีต เพื่อผนึกผนังให้มีเสถียรภาพ ไม่ไหลออกมาเป็นชิ้นโดยง่าย ซึ่งเราดำเนินการอย่างต่อเนื่องในส่วนนี้ แต่การจะซ่อมเสาเข็มเราจะต้องถมดินมาให้ถึงประมาณหนึ่งก่อน ซึ่งจะต้องถมดินอีกประมาณ 5 เมตร ก็จะสามารถเริ่มซ่อมเสาเข็มได้แล้ว
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 09.00 น. เจ้าหน้าที่ได้นำรถเครนขนาดใหญ่เข้าพื้นที่เพื่อเริ่มแผนการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางภายในหลุม รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ลงกระเช้าเพื่อไปตัดสายสื่อสารด้านล่าง ทั้งสายไฟ สายสื่อสารต่าง ๆ แต่หากเป็นวัสดุชิ้นใหญ่ก็จะใช้รถเครนในการเคลื่อนย้ายยกออกมา คาดว่าวันอังคารที่ 30 ก.ย. จะเริ่มเททรายเพื่อถมพื้นที่ภายในหลุม และบริเวณใต้อาคารสถานีตํารวจนครบาลสามเสนด้วย ส่วนบรรยากาศโรงพยาบาลวชิรพยาบาลในวันนี้ยังคงมีผู้ป่วยมาใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยคลินิกนอกเวลาที่มาตามนัดหมาย แต่คาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีผู้ป่วย (OPD) มาใช้บริการกว่า 3,000-4,000 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์การเดินทางเข้ายังโรงพยาบาล เน้นย้ำ หากข้ามสะพานกรุงธนบุรี ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนขาว แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนสังคโลกเพื่อมายังโรงพยาบาลฯ โดยให้ประชาชนสังเกตป้ายประกาศสีขาวในการเข้าโรงพยาบาล หรือหากมาจากถนนสุโขทัย ให้เลี้ยวเข้าซอยสวนอ้อย ขณะเดียวกัน ก็ยังมีการประชาสัมพันธ์ห้ามจอดรถตลอดเวลาบริเวณถนนสังคโลกและถนนสวนอ้อยเพื่อไม่กีดขวางเส้นทางการจราจร