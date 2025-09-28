สลด! บันไดอาคารขนาดใหญ่ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ย่านเทียมร่วมมิตรถล่ม ทับคนงานดับ 1
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ อัญวุฒิ โพธิ์อำไพโพสต์ข้อความพร้อมภาพ เหตุบันไดปูนพังทับคนงานเสียชีวิต
และต่อมาระบุอีกว่า ล่าสุดมูลนิธิร่วมกตัญญู เร่งส่งทีมกู้ภัยนำอุปกรณ์ช่วยเหตุบันไดปูนพังทับคนงานเสียชีวิตยังสภาพเดิมในรร.ย่านเทียนร่วมมิตร
อย่างไรก็ตาม ต่อนำทีมกู้ภัย นคร38,นคร43 นำทีมจนท.,และอาสากู้ภัย มูลนิธิร่วมกตัญญู และทีม จนท.ของอาคารก่อสร้าง
กำลังร่วมกันวางแผน ที่จะใช้อุปกรณ์กู้ภัยให้ ปลอดภัย ในจุดเกิดเหตุ ที่จะช่วยเหลือ นำร่าง ของคนงานก่อสร้างเคราะห์ร้าย ที่ถูกตัวบันไดปูนพังถล่มทับเสียชีวิต
ยังรอแพทย์นิติเวช และ กองพิสูจน์หลักฐานร่วมตรวจสอบ ตอนนี้ยังสภาพเดิม ใน สถานที่ก่อสร้างขนาด
ใหญ่ย่านถนนเทียนร่วมมิตร พื้นที่ สน.ห้วยขวาง 28/9/68