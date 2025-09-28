กทม.ส่งคนงาน 2 ชุด ฉีดคอนกรีต-เก็บซากวัสดุหลุมยุบสามเสน ก่อนถมดิน-ทรายปิด -3 ทุ่มคืนนี้นายกฯลงพื้นที่
เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 28 กันยายน ที่บริเวณหน้า สน.สามเสน ใกล้เคียง รพ.วชิรพยาบาล ถนนสามเสน กทม. ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของเหตุการณ์ถนนยุบตัว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้นำรถเครน จำนวน 2 คัน โดยแบ่งทีมคนงานออกเป็น 2 ชุดขึ้นกระเช้าเครน ทีมละ 2 คน โดยแบ่งทีมแรกลงไปทัชคอนกรีต หรือการฉีดคอนกรีต บริเวณผนังดินฝั่งใกล้กับสถานีตำรวจสามเสนที่ยุบตัว ส่วนอีกทีมลงไปเก็บซากวัสดุปรักหักพัง อาทิ เปลือกสายไฟ, รั้วเหล็กของสน.สามเสน และเศษเหล็กต่างๆ รวมไปถึงเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ต้น เพื่อเก็บกู้ และเริ่มเคลียร์ภายในหลุมยุบก่อนจะถึงขั้นตอนการถมดิน-ทราย เพื่อปิดหลุมดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย USAR (ปภ.กทม.) เฝ้าสังเกตุการณ์ และดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
รายงานข่าวแจ้งว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางมาสังเกตุการณ์ และประเมินความคืบหน้าในการซ่อมแซมหลุมยุบในช่วงเวลา 21.00 น. คืนนี้