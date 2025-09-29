คนร้าย ซุ่มยิงประชาชน บาดเจ็บ หน้ามัสยิดดัง ต.บ้านกลาง จ.ปัตตานี
เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา เวลา 20.17 น. เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานจาก รพ.ปะนาเระ ว่ามี ผู้ถูกยิงมาทำการรักษาตัว ชื่อนายหะแว สะอิ ขณะเดินลงมาจากมัสยิดดารุนนาอีม ม.7 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี กระสุนถูกบริเวณ ต้นแขนขวา ข้อศอกด้านขวา
จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า นายหะแว ได้เดินทางไปละหมาดที่มัสยิด หลังจากละหมาดเสร็จได้เดินลงทางข้างมัสยิดและเดินออกมา ยืนคุยกับคนที่มาละหมาดข้างนอก จากนั้นได้ยินเสียงปืนจำนวน 1 นัด เมื่อตรวจสอบดูพบว่า นายหะแว ถูกยิงบริเวณต้นแขนขวา โดยไม่เห็นคนร้ายแต่อย่างใด
