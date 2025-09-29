ด่วน! ศาลปกครองสั่งกทม.-กรุงเทพธนาคม จ่ายค่าจ้างเดินรถ-ซ่อมบำรุงสายสีเขียวให้BTS 1.1 หมื่นล.พร้อมดบ.ภายใน 180 วัน ด้านตัวแทนกทม. ขอหารือก่อนจะอุทธรณ์หรือไม่
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งให้กรุงเทพมหานคร และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ชำระค่าจ้างให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ให้แก่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส ตามที่สองฝ่ายได้ทำสัญญากันไว้แต่กรุงเทพมหานคร กับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กระทำผิดสัญญาไม่ชำระค่าจ้างให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายที่ 1 และส่วนต่อขยายที่ 2 ตั้งแต่เดือนมิ.ย.64-ต.ค.65 เป็นเงินรวม 1.1.หมื่นล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยภายใน 180 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
อย่างไรก็ตามผู้รับมอบอำนาจจากกรุงเทพฯและบริษัทกรุงเทพธนาคม เปิดเผยว่าหลังจากนี้คงจะต้องกลับไปหารือกับทางผู้บริหารกทม.ว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์หรือไม่ เพราะหากยื่นอุทธรณ์จะต้องอาจจะต้องมีภาระดอกเบี้ยสูงขึ้น