ลุ้นพรุ่งนี้ คำพิพากษาอุทธรณ์ ลูกเกด คดี 112 ปราศรัยคาร์ม็อบปี’64 ถ้ามีโทษคุก-ไม่ได้ประกัน หลุดส.ส.

ลุ้นคำพิพากษาอุทธรณ์ ลูกเกด ชลธิชา พรุ่งนี้ คดี 112 ปราศรัยคาร์ม็อบปี’64 ถ้ามีโทษคุก-ไม่ได้ประกัน หลุดส.ส.ทันที
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ชวนติดตามผลการนัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ในคดีหมิ่นสถาบัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ของ น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว หรือลูกเกด อดีตนักกิจกรรมทางการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน เหตุจากกรณีปราศรัยและชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีการเมือง หน้าศาลจังหวัดธัญบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 #คาร์ม็อบ11กันยา64
การชุมนุมดังกล่าวมีเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) และกลุ่มพะยอมเก๋า ร่วมกันจัดกิจกรรม เรียกร้องให้ #ปล่อยเพื่อนเรา โดยตั้งขบวนจากหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และเคลื่อนตัวไปยังศาลจังหวัดธัญบุรี เพื่อลงชื่อยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาคดีชุมนุมหน้า บก.ตชด. ภาค 1 จำนวน 5 ราย ได้แก่ ณัฐชนน ไพโรจน์, บอย-ธัชพงศ์ แกดำ, ฟ้า-พรหมศร วีระธรรมจารี, ไมค์-ภานุพงศ์ จาดนอก และ เพนกวิน-พริษฐ์ ชิวารักษ์ ซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจําอําเภอธัญบุรี
จากฐานข้อมูลของ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ระบุว่า คดีนี้มีจำเลยทั้งสิ้น 10 ราย นอกจากชลธิชา (จำเลยที่ 1) นักกิจกรรมและประชาชนอีก 9 คน ถูกฟ้องเฉพาะข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่มี น.ส.ชลธิชา คนเดียวที่ถูกฟ้องในข้อหา ม.112 เพิ่มจากข้อหาข้างต้น เหตุจากการปราศรัยในประเด็นที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และแก้กฎหมาย พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เมื่อปี 2561
คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง 10 ในข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต เห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์ฟังไม่ได้ว่าทั้งสิบเป็นผู้จัดการชุมนุม ดังนั้น จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดมาตรการป้องกันโรคและขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง และไม่ปรากฏว่าหลังจากการชุมนุมมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ส่วนข้อหา ม.112 เห็นว่า น.ส.ชลธิชา กระทำความผิดตาม ม.112 ให้ลงโทษจำคุก 3 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ต่อมาศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวชลธิชาในระหว่างอุทธรณ์
ในวันพรุ่งนี้ (30 ก.ย.) หากศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำพิพากษาแล้วเห็นว่า น.ส.ชลธิชา มีความผิด พร้อมให้ลงโทษจำคุก โดยไม่รอลงอาญา และไม่อนุญาตให้ประกันตัวระหว่างฎีกา แม้จำเลยจะมีสิทธิต่อสู้คดีในชั้นฎีกาต่อ จะถือว่า น.ส.ชลธิชา ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล ซึ่งจะขาดคุณสมบัติการเป็น ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) โดยทันที
อย่างไรก็ดี ศูนย์ทนายความฯเผยว่า ก่อนหน้านี้ศาลนัดฟังคำพิพากษา ในวันที่ 21 ก.ค. ต่อมาในช่วงเย็นวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ศาลติดต่อแจ้งเลื่อนอ่านคำพิพากษาไปเป็นวันที่ 30 ก.ย. เนื่องจากคำพิพากษายังไม่แล้วเสร็จ