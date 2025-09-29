บิ๊กโจ๊ก ยื่นฟ้อง ประธานศาลปกครองสูงสุด-ปธ.แผนคดีละเมิดฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เข้ามาแทรกแซงมติ สั่งให้ออกราชการ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบทางรถไฟ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางเข้ามายื่นฟ้อง ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด และประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นจำเลยที่ 1 และ 2 ในความผิดฐาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ตนเข้ามาใช้สิทธิ์เพื่อรักษาความยุติธรรมของตนเอง ได้ยื่นฟ้องอาญาทุจริตต่อประธานศาลปกครองสูงสุดและประธานแผนกจากกรณีคลิปเสียงที่เป็นคดีของตน ในวันนี้จึงเป็นเหตุให้ตนต้องมายื่นฟ้องเพื่อรักษาความยุติธรรมของตนเอง
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องนี้มีบางฝ่ายออกมาถามว่าทำไมถึงออกมาพูดตอนนี้ เพราะก่อนหน้านี้ตนเก็บตัวเงียบเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และจะเห็นได้ว่าตนก็สู้ตั้งแต่ตอนที่ถูกให้ออกจากราชการ และเรื่องในคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจที่ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งพิจารณาแค่ประเด็นเดียวจาก 7 ประเด็นที่ยื่นเข้าไป
พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ในเวลา 13.00 น. ตนจะเดินทางไปที่ศาลปกครองสูงสุดเพื่อยื่นหนังสือถึงประธานศาลปกครองสูงสุดว่าได้ฟ้องอาญาทุจริตต่อท่านไปแล้ว ต่อจากนี้ไม่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีของตน และตนยืนยันว่าสิ่งที่ทำไปนั้นไม่ใช่เป็นการดูหมิ่นศาล แต่เป็นการเปิดเผยความจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ภายหลังยื่นฟ้อง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้รับฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำที่ อท.172/2568 และได้นัดฟังคำสั่งชั้นโจทก์ฟ้องในวันที่ 20 ตุลาคม เวลา 09.00 น.