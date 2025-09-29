ศาลพิพากษา จำคุก 2 เดือน ผู้ปกครองหัวร้อน ฉุนตร.ล็อกล้อ ด่ากราด-ทำลายทรัพย์สิน ปรับ1.2หมื่น

ศาลพิพากษา จำคุก 2 เดือน ผู้ปกครองหัวร้อน ฉุน ตร.ล็อกล้อ ด่ากราด-ทำลายทรัพย์สิน ปรับ 1.2 หมื่น รอลงอาญา 1 ปี ชดใช้ 1 หมื่น
จากกรณีในโลกออนไลน์ เผยแพร่คลิปวิดีโอผู้ปกครองหัวร้อน ด่ากราด ทำลายทรัพย์สินของตำรวจ หลังถูกล็อกล้อ โดยอ้างว่า “แค่จอดรับลูก 5 นาที” นั้น
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “กองบัญชาการตำรวจนครบาล – บช.น. Metropolitan Police Bureau” รายงานความคืบหน้าล่าสุด ว่า
สืบเนื่องจากช่วงเวลากลางวันของวันที่ 26 ก.ย.68 ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.สามเสน อำนวยความสะดวกและกวดขันวินัยจราจรอยู่ด้านหน้าโรงเรียน ได้มีรถยนต์ส่วนบุคคลขับขี่เข้ามาจอดบริเวณด้านหน้าโรงเรียน ซึ่งเป็นทางสาธารณะและเป็นเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นได้พบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าว จึงได้เข้าไปตักเตือนและให้เจ้าของรถยนต์เคลื่อนย้ายรถออกจากบริเวณดังกล่าว แต่เจ้าของรถนั้นได้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ไม่ยอมเคลื่อนย้ายรถออกนอกเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ และได้ใช้แรงผลักรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่อย่างแรงจนรถล้มได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าว
🔺 ในชั้นต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ได้ดำเนินการจับกุมในข้อหา “ขาดต่อภาษีประจำปี และจอดกีดขวางการจราจร” นำตัวส่ง พงส.สน.สามเสน ดำเนินการปรับตามกฎหมาย
🔺 ต่อมา พงส.ได้ทำการตรวจสอบและเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าวให้การรับสารภาพจึงนำตัวส่งฟ้องคดีอาญา ด้วยวาจา ต่อศาลแขวงดุสิต และศาลมีคำพิพากษาลงโทษตาม ป.อาญา มาตรา 91, 358, 368 ความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานและทำให้เสียทรัพย์ สั่งจำคุก 2 เดือนปรับ 12,000 บาท โทษจำรอลงอาญา 1 ปี และชดใช้ผู้เสียหาย 10,000 บาท