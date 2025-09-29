รอง ผบ.ตร ยัน สน.สามเสน เข้าอยู่ได้ไม่ทุบทิ้ง ชี้หากต้องรื้อสร้างใหม่ ต้องไม่ใช้ภาษีประชาชน

รอง ผบ.ตร ยัน สน.สามเสนแห่งใหม่ เข้าอยู่ได้ไม่ทุบทิ้ง ส่วนวันเปิดอาคารจะเข้าพื้นที่คนแรก! สร้างความมั่นใจ แต่หากต้องรื้อสร้างใหม่ ต้องไม่ใช้ภาษีประชาชน ยอมรับ หาที่พักชั่วคราวใหม่ ที่ใกล้กว่าสถานที่ปัจจุบัน
วันที่ 29 กันยายน 2568 หลังจาก พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปมอบของอุปโภคบริโภครวมถึงขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวแฟลตตำรวจสามเสน ที่อพาร์ตเมนต์ แห่งนึงแล้ว ได้ลงพื้นที่มายังโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อตรวจสอบอาคาร สน.สามเสน ก่อน ระบุว่า การดูแลข้าราชการ ตำราจสามเสน ยอมรับว่ามีข้าราชการตำรวจสามเสนบางส่วน ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากระยะทางของที่พักไกลจากส่วนที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ หลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการจัดสถานที่พักชั่วคราว ของข้าราชการตำรวจและครอบครัว สน.สามเสน 3 แห่ง ทั้งบริเวณที่พักย่านคลองสาน ย่านวิภาวดี และย่านดุสิต
ในส่วนที่พักย่านคลองสาน มีปัญหาเรื่องระยะทางไกล โดย ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ บชน. ได้มีการทบทวน ในปัญหาดังกล่าวแล้ว ขณะนี้ได้สั่งการให้ บก.น.1 และสน.สามเสน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ให้เข้าไปแก้ปัญหา
ส่วนอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน จากกาตรวจสอบและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม ยืนยัน โครงสร้างยังมีความปลอดภัย มั่นคง ไม่ต้องรื้อทุบอย่างแน่นอน เพียงแต่ต้องเสริมความแข็งแรง มั่นคงของโครงสร้างที่ชำรุดไป และในส่วนที่ได้รับความเสียหาย แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อความปลอดภัยมากที่สุด เนื่องจาก อาคาร สน.สามเสนแห่งใหม่ ไม่ได้ใช้เฉพาะตำรวจเท่านั้น แต่มีประชาชนต้องมาใช้บริการด้วย ดังนั้น การจะเปิดให้บริการ อาคารสน.สามเสนแห่งใหม่ ต้องมีความปลอดภัยเกิน100%
ทั้งนี้ เพื่อคลายความกังวล ถึงการใช้ อาคาร สน.สามเสน แห่งใหม่ ตนจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่อาคาร สน.สามเสนเป็นคนแรก เพื่อสร้างความมั่นใจ
แต่หากอนาคต ต้องมีการรื้อทุบอาคาร สน.สามเสน ทิ้ง เพื่อสร้างใหม่ เงินที่จะมาสร้างอาคารใหม่ จะไม่ใช่เงินที่มาจากภาษีประชาชนอย่างแน่นอน