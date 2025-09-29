เสธ.ต้น ร้องสอบหมอ ยศ ‘นายพล’ กล่าวหาปลอมเวชระเบียนรพ.ทหาร หวังฮุบมรดก 10 ล.

เสธ.ต้น ร้องกองปราบฯ สอบ หมอยศ ‘นายพล’ กล่าวหาปลอมเวชระเบียนรพ.ทหาร หวังฮุบมรดก 10 ล้าน
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 29 กันยายน ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสองส่วนกลาง นายอรรณพ บุญสว่าง หรือ ทนายเป้ง พร้อม ว่าที่พันเอก กรศักร สุวรรณเตมีย์ หรือ เสธ.ต้น ประจำสำนักนโยบายและแผน กลาโหม (ญาติคุณย่าเล็ก ผู้เสียชีวิต) และนายจตุรงค์ จงอาษา นักวิชาการด้านพุทธศาสนา เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน ก.ก.1 บก.ป. เพื่อยื่นเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ แพทย์ทหารยศนายพล นายหนึ่ง เพื่อให้ตรวจสอบกรณีต้องสงสัยว่ามีการปลอมแปลงใบรับรองแพทย์ เวชระเบียน การรักษาของคนไข้ เพื่อนำไปใช้ในการทำพินัยกรรม และหนังสือมอบอำนาจ หวังฮุบมรดก
พ.อ.กรศักร หรือ เสธ.ต้น เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของย่าตนเองเมื่อปี 2564 โดยย่าเล็กของตนวัย 92 ปี เข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบที่โรงพยาบาลทหารในปี 2562 แม้ว่าต่อมาย่าจะมีอาการดีขึ้น สามารถพูดคุยและเซ็นเอกสารได้ตามปกติ แต่แพทย์กลับมีการบันทึกในเวชระเบียนว่า “ผู้ป่วยไม่สามารถเขียนหนังสือได้” ซึ่งเป็นการบันทึกที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
นอกจากนี้ ยังพบความผิดปกติในใบรับรองแพทย์ 2 ฉบับ ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบพินัยกรรม โดยใบรับรองแพทย์ทั้งสองฉบับมีข้อมูลผู้ป่วยตรงกันทุกอย่าง รวมถึงระบุอายุ 92 ปี 4 เดือน 17 วัน แต่กลับลงวันที่ต่างกัน คือ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 และวันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งใบรับรองแพทย์ดังกล่าวถูกนำมาใช้อ้างว่า ผู้ป่วยไม่มีสติสัมปชัญญะและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อในพินัยกรรม
ตนตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำทั้งหมดอาจมีเจตนา เอื้อประโยชน์ให้แพทย์ที่มีศักดิ์เป็นอาของตน ซึ่งมี ยศนายพล และเป็นผู้รับมรดกแต่เพียงคนเดียว โดยแพทย์คนดังกล่าวเป็นผู้ดูแลย่าในช่วงพักฟื้นที่บ้านจนกระทั่งเสียชีวิต ทั้งยังไม่อนุญาตให้ครอบครัวเข้าเยี่ยม และที่สำคัญยังพบว่า มีการเร่งจัดพิธีศพภายในวันเดียว โดยไม่มีการแจ้งข่าวหรือดำเนินพิธีตามสิทธิของข้าราชการเกษียณ ซึ่งคุณย่ามีสิทธิขอพระราชทานน้ำอาบศพ และขอพระราชทานเพลิง แต่ญาติที่ดำเนินการ เร่งนำศพคุณย่าออกจากสถาบันนิติเวชฯ รพ.ตร.โดยไม่ยินยอมให้ผ่าชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนไปดำเนินการเผาศพ หลังตั้งสวดอภิธรรมเพียงคืนเดียว ตนอยากให้ตรวจสอบว่า มีการแก้ไขเวชระเบียนย้อนหลังหรือไม่ และกระบวนการรักษาถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ เพราะหากมีความผิดปกติ ย่อมเชื่อมโยงถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณย่าที่จนถึงวันนี้ครอบครัวยังมีข้อกังขา
สำหรับประเด็นเกี่ยวข้องกับมรดกของคุณย่านั้น ว่าที่พันเอก กรศักร หรือ เสธ.ต้น กล่าวว่า ทรัพย์สิน เครื่องประดับ คาดว่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ไม่มีชื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์อื่น ผู้รับมรดกเป็นทหารระดับนายพล ที่ รพ.ทหารแห่งหนึ่ง เป็นไปตามที่พินัยกรรมระบุ