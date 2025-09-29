ดีเอสไอ ลุยทลายเว็บเถื่อนชื่อดัง ละเมิดลิขสิทธิ์ฉายหนัง ซีรีส์-ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก

“DSI” เปิดปฏิบัติการ “DEV Shutdown” ทลายก๊วนเว็บไซต์ดูดสัญญาณสตรีมมิ่งดัง ละเมิดลิขสิทธิ์ฉายหนัง ซีรีส์-ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก โยงเว็บพนัน เสียหายหลายร้อยล้าน.
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยส่วนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจผลการดำเนินงานของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำกำลังเจ้าหน้าที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการพิเศษ พร้อมสนธิกำลังกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กว่า 40 นาย เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย จุดดักรับสัญญาณการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกใน จ.นนทบุรี 4 จุด และกรุงเทพมหานคร 2 จุด ตามหมายค้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
จากการตรวจค้นพบและยึดของกลางสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย กล่องถอดรหัสสัญญาณทรูวิชั่นส์ จานรับสัญญาณดาวเทียม คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฮาร์ดดิสก์ และโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก โดยหนึ่งในเป้าหมาย คือ โกดังขนาดใหญ่กว่า 5 ไร่ ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งถูกใช้เป็นศูนย์ดักรับและแปลงสัญญาณถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกส่งต่อไปยังเว็บไซต์ inwiptv พร้อมทั้งเป็นที่ตั้งออฟฟิศและทีมแอดมินของเว็บพนันออนไลน์หลายแห่ง โดยยังพบสัญญาณเครือข่ายอื่น ๆ ของผู้ประกอบการที่เป็นผู้เสียหาย (เพิ่มเติม) เช่น บริษัท MONO Netflix สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และบริษัทอื่น ๆ เป็นต้น
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากการร้องทุกข์ของบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (MPA) พบว่าเว็บไซต์ inwiptv ลักลอบดักรับ และแปลงสัญญาณการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก และงานภาพยนตร์ของ บริษัท วอร์เนอร์ บราเธอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด โดยมีสมาชิกกว่า 100,000 ราย สร้างรายได้ปีละกว่า 200 ล้านบาท และเชื่อมโยงโดยตรงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งนำไปสู่การอนุมัติเป็นคดีพิเศษที่ 80/2568
ผลการสืบสวนยังพบว่ากลุ่มเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับธุรกิจ “เทพ IPTV” และ “FW Esports” ใช้โกดังดังกล่าวเป็นฐานปฏิบัติการหลัก จัดทำระบบสมาชิกหลายระดับ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ให้บริการทั้งรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่ออนาจาร และที่สำคัญ คือ แบนเนอร์โฆษณาเว็บพนันออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น บาคาร่า ไฮโล รูเล็ตต์ หรือทายผลกีฬา ซึ่งเป็นช่องทางชักจูงผู้ชมให้เข้าสู่การพนันอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางเพิ่มเติมจากทีมงานแอดมินเว็บพนันออนไลน์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย โทรศัพท์มือถือ และบัญชีม้า ซึ่งถูกใช้ในการหมุนเวียนเงินจำนวนมากเพื่อปกปิดที่มาที่ไป
การละเมิดลิขสิทธิ์ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานและเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังเป็นช่องทางสำคัญในการสนับสนุนอาชญากรรมไซเบอร์ โดยเฉพาะเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่แฝงโฆษณาในเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ และหากเงินที่ได้จากการกระทำผิดถูกหมุนเวียนผ่านบัญชีต่าง ๆ ก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งมีโทษร้ายแรงตามกฎหมาย
โดย สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ประกาศสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายสำคัญ ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ประจำปี 2568 มีประเทศที่ต้องจับตามอง 18 ประเทศ อยู่ในบัญชี WL ได้แก่ ไทย แอลจีเรีย บาร์เบโดส เบลารุส บัลแกเรีย โบลิเวีย บราซิล แคนาดา โคลอมเบีย เอกวาดอร์ อียิปต์ กัวเตมาลา ปากีสถาน ปารากวัย เปรู ตุรกี ตรินิแดดและโตเบโก และเวียดนาม ส่วนประเทศที่อยู่ในบัญชี PWL ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย รัสเซีย อาร์เจนตินา ชิลี เม็กซิโก และเวเนซุเอลา
ทั้งนี้ การประกาศสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่รัฐบาลสหรัฐ ใช้ประกอบการเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้า จะเห็นได้ว่าคงสถานะไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (WatchList : WL) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 นับตั้งแต่ปี 2560 หลังจากที่เคยอยู่ในบัญชีต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List: PWL) ตั้งแต่ปี 2550 แม้ประเทศไทยจะคาดหวังว่าจะหลุดพ้นจาก WL ในปีนี้ โดยรายงานระบุว่า ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบป้องกันและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้สร้างความพึงพอใจแก่เจ้าของสิทธิอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังคงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก.