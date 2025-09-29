โดนแล้ว! สน.บางซื่อ ลุยจับ แก๊งเคาะกระจกชวนคนต่อภาษี-ตรวจสภาพรถ เขตจตุจักร

โดนแล้ว! สน.บางซื่อ ล่าแก๊งเคาะกระจกชวนคนต่อภาษี เขตจตุจักร จับแล้ว 1 ราย
เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. วันที่ 29 กันยายน ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.บางซื่อ สั่งการให้ฝ่ายป้องกันปราบปราม นำโดย พ.ต.ท.วรภัทร สุขไทย รอง ผกก.ป.สน.บางซื่อ พ.ต.ท.วุฒิเดช พ่อค้า สวป.สน.บางซื่อ พ.ต.ต.ณัฐวัตร์ ธงทันทีสวป.สน.บางซื่อพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ผู้ต้องหา นายสมพิศ อายุ 48 ปี ชาว จ.ปทุมธานี แจ้งข้อกล่าวหา ก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะฯ โดยจับกุมได้ที่ บริเวณภายใน ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสน.บางซื่อ ว่ามีบุคคลมีพฤติการณ์ก่อความเดือดร้อนรำคาญเคาะกระจกรถยนต์ชักชวนสอบถามให้ตนเป็นผู้นำพาไปต่อภาษีรถยนต์ทำให้ประชาชนที่ผ่านไปมาเกิดความรำคาญและหวาดกลัว บริเวณ ภายในซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงนำกำลังไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบ นายสมพิศ (ทราบชื่อ-นามสกุลจริงภายหลัง) ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นสกู๊ปปี้ไอ สีขาว-เทา ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ลักษณะการแต่งกายสวมหมวกกันน็อคสีดำ เสื้อแขนยาวสีดำ กางเกงยีนส์ขายาวสีเข้ม กำลังขับรถจักรยานยนต์ เคาะกระจกรถยนต์ชักชวนสอบถาม ให้ตนเป็นผู้นำพาไปต่อภาษีรถยนต์จึงได้ถ่ายคลิปไว้
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบตรวจค้น ก่อนการตรวจค้นได้แสงความบริสุทธิ์ใจแก่นายสมพิศฯ ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆ
จาการสอบถามเบื้องต้น นายสมพิศ ให้การยอมรับว่าตนได้มาทำการรอประชาชนที่ต้องการจะต่อภาษีรถยนต์และก็จะเข้าไปเคาะกระจกรถยนต์เรียก เพื่อให้ตนเป็นผู้นำพาไปดำเนินการเรื่องต่อภาษีและตรวจสภาพรถยนต์ จริง ซึ่งนายสมพิศ ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสิทธิให้นายสมพิศ ทราบ
เบื้องต้นขณะจับกุมผู้ต้องหาได้รับทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาดีแล้ว “ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บางซื่อ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป