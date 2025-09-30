ทลายแหล่งจำหน่าย Android Box ดูหนัง-บอลเถื่อน จับเจ้าของเพจดัง ยึดของกลางเพียบ

ตำรวจ ปอศ. บุกทลายแหล่งจำหน่าย Android Box ดูหนังเถื่อน ยึดของกลางเพียบ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ,สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ, พ.ต.ต.นพวัตติ์ ธารีจรัญพัฒน์ สว.กก.1 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายดนัย (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ในความผิดฐาน “ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า” พร้อมตรวจยึดของกลาง กล่องรับสัญญาณทีวี, คอมพิวเตอร์, สมุดบัญชีธนาคาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆหลายรายการ โดยจับกุมและตรวจยึดของกลางได้ที่บ้านพักในพื้นที่ม.4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
สืบเนื่องจากได้มีการตรวจสอบพบเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ชื่อว่า iBox RetroGame โพสต์โฆษณาจัดจำหน่าย กล่องดูหนัง ดูบอลเถื่อน หรือ Android Box จึงส่งสายลับแฝงตัวติดต่อล่อซื้อ จนทราบว่า เจ้าของเพจดังกล่าวคือ นายดนัย ผู้ต้องหารายนี้ มีบ้านพักอยู่ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ จึงรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวตค้นก่อนตรวจพบ กล่องดูหนังเถื่อน รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆมากมาย จึงตรวจยคดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวน นายดนัย ให้การรับสารภาพ ลักลอบจำหน่ายกล่องดูทีวีเถื่อนมานานหลายปี รวมถึงยังยอมรับว่ามีการจัดโปรโมชั่นทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน สำหรับสมาชิกใหม่ จนทำให้ปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกและซื้อกล่องทีวีเถื่อนของตนไปใช้งานจำนวนมาก เบื้องต้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป