จำคุก ครูใหญ่ อรรถพล 3 ปี คดี 112 ปราศรัยแยกราชประสงค์ปี’63

ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก ครูใหญ่ อรรถพล 3 ปี คดี 112 ปราศรัยแยกราชประสงค์ปี’63
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง ห้องพิจารณา 404 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขเลขดำที่ อ.107/2568 ที่พนักงานอัยการคดีอาญากรุงเทพใต้ 3 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายอรรถพล บัวพัตน์ หรือ ครูใหญ่ นักกิจกรรมทางการเมือง ในความผิด ม.112 จากการปราศรัยในการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และการปกครองพระสงฆ์
นายอรรถพลถูกจำคุก 2 ปีในคดี 112 ที่ศาลภูเขียวก่อนหน้านี้ โดยได้ย้ายมาควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯเพื่อรอการพิจารคดี และในวันนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวนายอรรถพลเข้ามาฟังคำพิพากษาด้วย
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี เป็นผู้ร้องกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.โพธาราม จ.ราชบุรี ว่าจำเลยกระทำการผิดมาตรา 112 ในการปราศัยที่แยกราชประสงค์ กระทั่งมีการโอนคดีมาที่ สน.ลุมพินี และมีการแจ้งข้อกล่าวหาให้จำเลยทราบในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โจทก์มีพยานหลักฐานเป็นซีดีบันทึกการปราศรัยของจำเลย และมีพยานบุคคลเป็นนักวิชาการทางกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเข้ามาเบิกความ มีน้ำหนักน่าเชื่อถือว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง พยานหลักฐานของจำเลยไม่อาจหักล้างพยานโจทก์ได้
พิพากษาว่า การกระทำของจำเลยเป็นการดูหมิ่น อาฆาต มาดร้ายพระมหากษัตริย์ ให้ลงโทษจำคุกจำเลยเป็นระยะเวลา 3 ปี และให้นับโทษต่อจากคดีหมายเลขแดง อ.2038/2566 ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุก 9 เดือน และคดีหมายเลขแดงที่ อ.1155/2567 ของศาลจังหวัดภูเขียวที่ศาลพิพากษาจำคุก 2 ปี