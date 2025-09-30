ผู้เสียหายดิไอคอน ยื่นฟ้องแพ่งแบบกลุ่ม คู่ขนานคดีอาญา ประกาศสู้ทุกมิติ ให้ได้ความเป็นธรรม

ผู้เสียหายดิไอคอน รวมตัวฟ้องแพ่งแบบกลุ่ม ควบคู่ไปกับคดีอาญา หนึ่งในตัวแทนลั่น พร้อมต่อสู้เพื่อให้ได้ความเป็นธรรม
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ ทนายความ พากลุ่มผู้เสียหายจากบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ยื่นฟ้องคดีผู้บริโภคแบบกลุ่ม เพื่อเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้ง 17 ราย ได้แก่บรรดาบอสทั้ง 16 คน และบริษัท 1 ราย รวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 6 พันล้านบาท
นายวีรพัฒน์กล่าวว่า วันนี้ตนเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากโจทก์ที่เป็นผู้เสียหายจากบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด รวมถึงจำเลยรายอื่นทั้งหมด 17 ราย ซึ่งตรงกับแนวทางของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่ฟ้องจำเลยทั้ง 17 ราย เช่นกัน ส่วนบอสดาราหรือแม่ข่ายคนอื่นๆ ที่ยังไม่ถูกฟ้องเราก็กำลังพิจารณาดำเนินคดีเพิ่มเติมอยู่ วันนี้มายื่นฟ้องขอดำเนินคดีผู้บริโภคแบบกลุ่ม ที่สามารถมีโจทย์เพียง 1 คน และให้กำหนดสมาชิกกลุ่มที่จะได้รับค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์เดียวกันได้ เรื่องที่ฟ้องวันนี้เป็นเรื่องแพ่ง ไม่เหมือนกับคดีอาญาที่อัยการส่งฟ้องไปแล้ว ฐานความผิดเรื่องแชร์ลูกโซ่ ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
นายวีรพัฒน์กล่าวอีกว่า ที่พวกตนฟ้องเป็นเรื่องแพ่ง เพราะเรื่องนี้มีการหลอกลวงให้ไปซื้อสินค้าและบริการ โดยมีการชักชวนโฆษณาว่าจะได้ผลตอบแทน สินค้าจะเป็นที่นิยม สินค้าจะได้รับการโปรโมตสนับสนุน การทำการตลาดโดยคนมีชื่อเสียง แต่เงินกลับไม่ได้มาจากการซื้อขายสินค้าจริงๆ แต่มาจากการชักชวน หลอกให้ผู้เสียหายหลงเชื่อมาซื้อสินค้าบริการไปแล้วจะได้รับการสอนดูแล จึงเป็นการที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงและเอาเปรียบ สุดท้ายสินค้าขายไม่ได้และไม่ได้เป็นที่นิยมอย่างที่เคยโฆษณาเอาไว้
นายวีรพัฒน์กล่าวว่า อีกทั้งลักษณะการประกอบธุรกิจของดิไอคอนก็เป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ไม่ได้ทำตามที่ขออนุญาตการทำธุรกิจแบบตรงไว้ จึงเข้าข่ายลักษณะเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้บริโภค การฟ้องแพ่งจะทำให้ผู้เสียหายมีภาระน้อยลง ศาลไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์เจตนาว่าจำเลยเจตนาวางแผน เพียงแค่กระทำการใดที่ทำให้ผู้บริโภคเสียหายก็สามารถเอาผิดได้ และศาลสามารถกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ซึ่งคดีอาญาทำไม่ได้ รวมถึงการขอให้ศาลแพ่งบังคับคดีได้ทุกๆ ทรัพย์สิน แตกต่างจากการยึดทรัพย์ของ ปปง.
อย่างไรก็ตาม คาดว่ากระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและสืบคดีน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี โดยศาลกำหนดเริ่มไต่สวนมูลฟ้องนัดแรกวันที่ 8 ธันวาคมนี้ เวลา 13.30 น. ซึ่งเราจะต่อสู้ควบคู่ไปกับคดีอาญา เพื่อให้จำเลยถูกลงโทษตามกฎหมายอาญา และนำทรัพย์สินมาเฉลี่ยคืนชดเชยให้แก่ผู้เสียหายต่อไป
ด้านตัวแทนผู้เสียหายกล่าวว่า ดิไอคอนกรุ๊ปสร้างความเสียหายให้กับคนจำนวนมาก บางคนถึงกับล้มละลาย ยืนยันว่าจะร่วมต่อสู้ทุกมิติและช่วยเหลือพนักงานอัยการเพื่อให้ได้ความเป็นธรรม
ขณะที่ผู้เสียหายอีกรายเปิดเผยว่า เป็นตัวแทนของผู้สูงอายุที่หลายคนมีเงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิต แทนที่จะเอาไปให้ลูกหลาน แต่กลับถูกหลอกลวงจนสูญสิ้น ต้องเผชิญกับความทรมาน หวังว่าจะได้รับการเยียวยาค่าเสียหายจากกลุ่มจำเลย เพื่อมาชุบชีวิตต่อไป
สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของการฟ้องดำเนินคดีแบบกลุ่มในครั้งนี้ เป็นการฟ้องดำเนินคดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 โดยมีผู้เสียหายยื่นฟ้องกับโจทก์ต่อศาลแพ่งไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย จากผู้เสียหายที่อ้างอิงตัวเลขในคำฟ้องของพนักงานอัยการไม่ต่ำกว่า 7,900 ราย โดยข้อเท็จจริงกล่าวอ้างว่าผู้เสียหายทั้งหมดล้วนแต่ถูกชักชวนให้ซื้อสินค้าผ่านการหลอกลวง ด้วยกลไกการโฆษณาต่างๆ ของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป