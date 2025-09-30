ศาลสืบพยานโจทก์ คดียิง ลิม กิมยา อดีต ส.ส.ฝ่ายค้านกัมพูชาเสียชีวิต ภรรยาหวังสาวถึงผู้สั่งการ

ศาลสืบพยานโจทก์ คดีจ่าเอ็ม ยิง ‘ลิม กิมยา’ อดีต ส.ส.ฝ่ายค้านกัมพูชาเสียชีวิต ด้านภรรยายันเสียใจกับเหตุการณ์นี้มาก อยากให้เอาผิดผู้สั่งการฆ่ามาลงโทษให้ถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดสืบพยานโจทก์คดีที่ พ.จ.อ.เอกลักษณ์ แพน้อย อดีตทหารเรือและจำเลยที่ใช้อาวุธปืนยิง นายลิม กิมยา (Lim Kim Ya) สัญชาติกัมพูชา อดีตสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านพรรคกู้ชาติกัมพูชา วัย 74 ปี เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2568 เวลา ประมาณ 17.30 น. บริเวณวงเวียน 13 ห้าง ย่านถนนข้าวสาร
พ.จ.อ.เอกลักษณ์ มีเจตนาฆ่านายลิมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนได้ใช้อาวุธปืนดังกล่าว จำเลยได้ตระเตรียมมายิงไปยังบริเวณกลางลำตัวด้านหลังของผู้เสียหายจำนวน 3 นัด และกระสุนปืนถูกบริเวณหน้าอกข้างซ้ายของผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสและถึงแก่ความความตายในบริเวณที่เกิดเหตุ สมดังเจตนาฆ่าของจำเลย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 89(4), 371, 376, พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน เหตุเกิดที่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันนี้ นางแอนา ลิม อนิ สัญชาติฝรั่งเศส ภรรยาผู้เสียชีวิต พร้อมทนายความ เดินทางมาศาลกรณีศาลนัดสืบพยานโจทก์จำนวน 2 ปาก
นางแอนา ลิม ให้สัมภาษณ์ผ่าน น.ส.ประกายดาว พฤกษาเกษมสุข ล่ามชาวไทยว่า คดีนี้รู้สึกเสียใจมากที่เห็นสามีถูกยิงต่อหน้าต่อตา กลางถนนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร หลังเหตุการณ์สามีถูกยิง การใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปมาก และภรรยาผู้ตายได้เบิกความต่อศาลไว้แล้ว นัดนี้จึงมาสังเกตการณ์และร่วมฟังการสืบพยานฝ่ายโจทก์ที่เป็นพนักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม เพื่ออยากทราบสาเหตุหรือแรงจูงใจของการกระทำผิด รวมทั้งอยากทราบว่าจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงผู้สั่งการได้ไหม เพราะส่วนตัวคิดว่าคงไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดที่เป็นชาวกัมพูชามาลงโทษตามกฎหมายได้
ต่อมาเวลา 12.00 น. น.ส.ณัฐาศิริ เบิร์กแมน ทนายความโจทก์ร่วมภรรยาผู้ตายกล่าวว่า ในช่วงเช้ามีกำหนดนัดสืบพยานชาวต่างชาติที่เห็นเหตุการณ์ ซึ่งเป็นประจักษ์พยาน แต่ปรากฏว่าไม่ได้มาศาล จึงยังไม่ได้สืบพยานแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ภรรยาของผู้ตายเข้าเป็นโจทก์ร่วมเฉพาะข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายได้ ตามที่ยื่นคำร้อง ส่วนช่วงบ่ายวันนี้จะเริ่มสืบพยานคดีนี้อีก 2 ปาก เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม สำหรับคดีนี้โจทก์ได้เตรียมพยานไว้กว่า 20 ปาก ใช้เวลา 3 นัด