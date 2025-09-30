ศาลสืบพยานโจทก์ คดียิง ลิม กิมยา อดีต ส.ส.ฝ่ายค้านกัมพูชาเสียชีวิต ภรรยาหวังสาวถึงผู้สั่งการ

อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ศาลสืบพยานโจทก์ คดีจ่าเอ็ม ยิง ‘ลิม กิมยา’ อดีต ส.ส.ฝ่ายค้านกัมพูชาเสียชีวิต ด้านภรรยายันเสียใจกับเหตุการณ์นี้มาก อยากให้เอาผิดผู้สั่งการฆ่ามาลงโทษให้ถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดสืบพยานโจทก์คดีที่ พ.จ.อ.เอกลักษณ์ แพน้อย อดีตทหารเรือและจำเลยที่ใช้อาวุธปืนยิง นายลิม กิมยา (Lim Kim Ya) สัญชาติกัมพูชา อดีตสมาชิกรัฐสภาฝ่ายค้านพรรคกู้ชาติกัมพูชา วัย 74 ปี เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2568 เวลา ประมาณ 17.30 น. บริเวณวงเวียน 13 ห้าง ย่านถนนข้าวสาร

พ.จ.อ.เอกลักษณ์ มีเจตนาฆ่านายลิมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนได้ใช้อาวุธปืนดังกล่าว จำเลยได้ตระเตรียมมายิงไปยังบริเวณกลางลำตัวด้านหลังของผู้เสียหายจำนวน 3 นัด และกระสุนปืนถูกบริเวณหน้าอกข้างซ้ายของผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสและถึงแก่ความความตายในบริเวณที่เกิดเหตุ สมดังเจตนาฆ่าของจำเลย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 89(4), 371, 376, พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน เหตุเกิดที่แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันนี้ นางแอนา ลิม อนิ สัญชาติฝรั่งเศส ภรรยาผู้เสียชีวิต พร้อมทนายความ เดินทางมาศาลกรณีศาลนัดสืบพยานโจทก์จำนวน 2 ปาก

นางแอนา ลิม ให้สัมภาษณ์ผ่าน น.ส.ประกายดาว พฤกษาเกษมสุข ล่ามชาวไทยว่า คดีนี้รู้สึกเสียใจมากที่เห็นสามีถูกยิงต่อหน้าต่อตา กลางถนนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร หลังเหตุการณ์สามีถูกยิง การใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปมาก และภรรยาผู้ตายได้เบิกความต่อศาลไว้แล้ว นัดนี้จึงมาสังเกตการณ์และร่วมฟังการสืบพยานฝ่ายโจทก์ที่เป็นพนักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม เพื่ออยากทราบสาเหตุหรือแรงจูงใจของการกระทำผิด รวมทั้งอยากทราบว่าจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงผู้สั่งการได้ไหม เพราะส่วนตัวคิดว่าคงไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดที่เป็นชาวกัมพูชามาลงโทษตามกฎหมายได้

ต่อมาเวลา 12.00 น. น.ส.ณัฐาศิริ เบิร์กแมน ทนายความโจทก์ร่วมภรรยาผู้ตายกล่าวว่า ในช่วงเช้ามีกำหนดนัดสืบพยานชาวต่างชาติที่เห็นเหตุการณ์ ซึ่งเป็นประจักษ์พยาน แต่ปรากฏว่าไม่ได้มาศาล จึงยังไม่ได้สืบพยานแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ภรรยาของผู้ตายเข้าเป็นโจทก์ร่วมเฉพาะข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายได้ ตามที่ยื่นคำร้อง ส่วนช่วงบ่ายวันนี้จะเริ่มสืบพยานคดีนี้อีก 2 ปาก เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม สำหรับคดีนี้โจทก์ได้เตรียมพยานไว้กว่า 20 ปาก ใช้เวลา 3 นัด

