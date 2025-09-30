กระบะตู้ทึบเสียหลักข้ามเลน ชนจยย.-กระบะพังยับ สาวขี่จยย.ดับ บาดเจ็บรวม 7 ราย

กระบะตู้ทึบเสียหลักข้ามเลน กวาดรถจยย.และรถยนต์พังเสียหาย บาดเจ็บ 7 เสียชีวิต 1
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 30 กันยายน ร.ต.อ.สันต์ปกรณ์ หนูกัน รอง สว.(สอบสวน) สน.หัวหมาก รับแจ้งเหตุรถชนกัน มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย บริเวณปากซอยรามคำแหง 83 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ จึงไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 3 เลน ฝั่งขาออก ในช่องทางขวาสุด ซึ่งเปิดให้เป็นช่องทางด่วนขาเข้าในชั่วโมงเร่งด่วน พบรถกระบะตู้ทึบ อีซูซุ ดีแมคซ์ สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร พลิกตะแคงซ้ายขวางถนน สภาพด้านหน้าพังยับ ใกล้กันพบรถกระบะหลังคาสูง มิตซูบิชิ สตราด้า สีแดง ทะเบียนกรุงเทพมหานคร พลิกตะแคงซ้าย สภาพด้านหน้าพังยับเช่นกัน
ห่างไปเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีแดง ทะเบียนกรุงเทพมหานคร พลิกคว่ำ สภาพพังยับ คนขับขี่เสียชีวิตคาซากรถ ทราบชื่อคือ น.ส.วาสนา อายุ 44 ปี และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สกู๊ปปี้ สีแดง ทะเบียนกรุงเทพมหานคร พลิกคว่ำ น.ส.อทิตยา อายุ 26 ปี ได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกรวมทั้งหมด 7 ราย อาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวช
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุนายโชคชัย อายุ 44 ปี ขับรถกระบะตู้ทึบมาจากทางแยกลำสาลีในช่องทางพิเศษขวาสุดของถนนรามคำแหงฝั่งขาออก เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดเสียหลักเซเข้าไปในเลนที่ 2 ซึ่งเป็นเลนรถที่มุ่งหน้าแยกลำสาลี ชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของ น.ส.วาสนา และชนประสานงากับรถกระบะของนายพันธ์ อายุ 64 ปี แล้วยังหมุนไปชนรถจักรยานยนต์ของ น.ส.อทิตยาจนได้รับบาดเจ็บไปอีกราย
ร.ต.อ.สันต์ปกรณ์กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารของรถกระบะทั้ง 2 คนได้รับบาดเจ็บ ยังไม่ได้สอบสวนใคร ทราบว่าผู้เสียชีวิตกำลังขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะไปเปิดร้านขายของย่านแยกมิสทีน จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุค่อนข้างชัดเจนว่าใครเป็นคนผิด ซึ่งต้องรอให้ผู้ขับขี่รถกระบะตู้ทึบออกจากโรงพยาบาลเสียก่อน จะได้เรียกมาสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายต่อไป