คนร้ายเสพยา ใช้มีดแทง ส.ต.ท. โดนยิงสวน 1 นัด บาดเจ็บในห้องพักย่านสุคนธสวัสดิ์

ผกก.โชคชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบคนร้ายเสพยาใช้อาวุธมีแทง ส.ต.ท. ก่อนใช้อาวุธปืนยิงไป 1 นัด บาดเจ็บ ย่านสุคนธสวัสดิ์
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 30 กันยายน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. สั่งการให้ พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สน.โชคชัย พร้อม พ.ต.ท.ไพจิตร คำยอด รอง ผกก.สส.สน.โชคชัย พ.ต.ท.พลกฤต ทิพยทัศนัน รอง ผกก.ป.สน.โชคชัย พนักงานสอบสวน สน.โชคชัย ตรวจสอบที่เกิดเหตุ ห้องเช่าภายในซอยสุคนธสวัสดิ์ 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. ชุดสืบสวนเข้าค้นเป้าหมายยาเสพติด ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทง จึงใช้อาวุธปืนยิงไป 1 นัด คนร้ายได้รับบาดเจ็บ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานร่วมตรวจที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบฝ่ายสืบสวน สน.โชคชัย นำกำลังเข้าตรวจค้นยาเสพติดตามหมายค้นของศาลอาญามีนบุรี ที่บ้านหลังหนึ่ง ใกล้เคียงกับบ้านเช่าที่เกิดเหตุ จากการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด จากการสอบถามบุคคลภายในบ้านยืนยันว่า มี นายดนพร ซึ่งเป็นบุคคลเสพยาเสพติด เคยเข้ามาในบ้านดังกล่าว
โดยนายดนพรพักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าหลังเกิดเหตุ อยู่ใกล้กับบ้านหลังดังกล่าว ตามหมายค้น จากนั้นได้พา เจ้าหน้าที่สืบสวนมายังบ้านที่เกิดเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเคาะประตูห้อง นายได้ดนพรได้เปิดแง้มประตู เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิ่งเข้าไปในห้องน้ำภายในห้องเช่า เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนจึงวิ่งตามเข้าไป โดยมี ส.ต.ท.ณัฐพัชร์ สิงห์ทอง เข้าไปเป็นคนแรก
ปรากฏว่านายดนพรได้ใช้อาวุธมีดจ้วงแทง บริเวณลำตัว ส.ต.ท.ณัฐพัชร์ จนเสื้อเกราะที่สวมใส่อยู่มีรอยขาด ส.ต.ท.ณัฐพัชร์ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงสวนไป 1 นัด ถูกบริเวณลำตัวส่วนบน ได้รับบาดเจ็บ จากนั้นได้ช่วยกัน ประสานรถพยาบาลนำตัวส่งรักษาโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4
เบื้องต้นพบยาเสพติดจำนวนหนึ่งพร้อมอุปกรณ์การเสพ ตรวจสอบประวัติพบมีประวัติคดียาเสพติดและหลักทรัพย์จำนวน 8 คดี ทั้งนี้ จะได้สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ให้ความเป็นธรรม และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป