กรมบังคับคดี เปิดช่องทาง ขอรับชำระหนี้ คดีล้มละลาย บ. เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด

กรมบังคับคดี เปิดช่องทาง การให้บริการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2568
เมื่อวันที่ 30กันยายน นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 หมายเลขแดงที่ ล. 8523/2568 โดยบรรดาเจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2568 เวลา 16.30 น. ซึ่งเจ้าหนี้สามารถยื่นขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ตามวิธีการดังนี้
การยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยยื่นคำขอรับชำระหนี้ พร้อมแนบเอกสารประกอบตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบการยื่นคำขอรับชำระหนี้และคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (คดีล้มละลาย) ของกรมบังคับคดี https://reqonline.led.go.th/online/pages/login.jsp
การยื่นเอกสารที่กรมบังคับคดี
โดยยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ ฝ่ายคำคู่ความ (ชั้น 2) อาคารกรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือ ณ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ สามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ ได้ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองบังคับคดีล้มละลาย 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2881 4913 – 4, 0 2881 4380 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79