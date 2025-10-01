หนุ่ม 26 ชักมีดแทงคนอื่น โดนยิงสวนดับ แถวแฟลตคลองจั่น ตร.ตามไปรวบมือปืนที่รพ.

หนุ่มชักมีดเดินเข้ามาแทง โดนปืนยิงสวนดับ หน้าแฟลตคลองจั่น ตามรวบมือปืนบาดเจ็บที่ รพ.
เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 1 ตุลาคม ร.ต.ท.ภานุวัตน์ ไทยใหม่ รองสารวัตร (สอบสวน) สน.ลาดพร้าว รับแจ้งเหตุชายถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิต บริเวณฝั่งตรงข้ามแฟลตคลองจั่น 10 ซอยเสรีไทย 7 แยก 6 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผกก.สน.ลาดพร้าว พ.ต.ท.สรายุทธ์ จิตบุญ รอง ผกก.ป. และสายตรวจ สน.ลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ 191 กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) แพทย์นิติเวช รพ.ตำรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุอยู่หน้าร้านขายกระท่อม พบผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อนายกุลพงศ์ อายุ 26 ปี สวมเสื้อแขนยาวสีดำ นุ่งกางเกงขายาวสีดำ มีบาดแผลถูกยิง 2 นัดเข้าลำคอและขาทะลุด้านหลัง นอนตะแคงจมกองเลือดอยู่พื้นถนน และมีอาวุธมีดพกปลายแหลม 1 เล่มตกอยู่
จากการสอบถามเจ้าของร้านขายกระท่อม พยานให้การว่า เห็นนายกุลพงศ์เดินวนไปมาหน้าร้านอยู่หลายรอบหลังจากนั้นผู้เสียชีวิตได้เดินเข้ามาภายในร้าน โดยมือขวาถืออาวุธมีดมาแทงนายไกรวี อายุ 33 ปี ผู้ก่อเหตุที่นั่งอยู่บริเวณหน้าร้าน ทำให้ได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ผลักผู้เสียชีวิตออกไป และใช้อาวุธปืนยิงขู่ไป 1 นัด แต่ไม่ทราบว่าโดนผู้เสียชีวิตหรือไม่ จากนั้นผู้เสียชีวิตเดินเอากล่องโฟมสีขาวบังตัวเพื่อเดินเข้ามาทำร้ายผู้ก่อเหตุอีกครั้ง ผู้ก่อเหตุจึงได้ยิงสวนไปอีก 1 นัดทำให้ได้รับบาดเจ็บและล้มลงกองพื้นเสียชีวิต
ส่วนผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บ ญาติจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากโดนอาวุธมีดแทง ส่วนสาเหตุคาดว่าก่อนหน้านี้นายกุลพงศ์ถูกตำรวจจับและออกมาประมาณ 1 อาทิตย์ เมื่อนายไกรวีเจอกับผู้เสียชีวิตจึงถามว่าออกมาแล้วใช่ไหม อาจทำให้ผู้เสียชีวิตไม่พอใจและลงมือก่อเหตุ ก่อนโดนปืนยิงจนเสียชีวิต
เบื้องต้น พ.ต.อ.ธนาพันธ์ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จึงรุดไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ พบนายไกรวี ผู้ก่อเหตุ มีบาดแผลถูกอาวุธมีดแทงเข้าใบหน้าและลำตัว แพทย์อยู่ระหว่างผ่าตัดรักษาอาการ จึงควบคุมตัวไว้สอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป