รวบพ่อ ขืนใจลูกในไส้ หลังแม่แจ้งตำรวจ ออกหมายจับ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.ห้วยขวาง สั่งการให้ชุดสืบสวน สน.ห้วยขวาง ร่วมกันจับกุม นายพิพัฒน์ อายุ 30 ปี ศาลอาญา อนุมัติหมายจับที่ 5707/68 ลง 27 ก.ย.68 ข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม อันเป็นการกระทำต่อผู้สืบสันดาน จับกุมได้เมื่อวันที่ 29 ก.ย.68 เวลาประมาณ 18.00 น.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 ก.ย.2568 เวลาประมาณ 21.46 น.ที่ผ่านมา ร.ต.ท.ชิษณุ บุษบาทรอง สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง ได้รับแจ้งความร้องทุกข์ กรณี น.ส.วาสนา ได้พา ด.ญ.เอ นามสมมุติ เดินทางเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ซึ่งพ่อกับแม่ผู้เสียหายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และได้เลิกรากันไปตั้งแต่ผู้เสียหายอายุ 3 ขวบ โดยปัจจุบัน ด.ญ.เอ อยู่บ้านญาติ จ.ปทุมธานี และผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่ที่แฟลตการเคหะแห่งชาติ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุผู้ต้องหาได้ไปรับ ด.ญ.เอ มาอยู่ด้วยช่วงปิดเทอมที่ห้องพักที่เกิดเหตุ และได้มีพฤติการณ์กระทำอนาจารโดยการกอดจับหน้าอกและลูบอวัยวะเพศของผู้เสียหายหลายครั้ง และในวันที่ 19 มี.ค.67 ผู้ต้องหาได้ลงมือข่มขืนกระทำชำเราโดยการใช้มือขวาปิดปากผู้เสียหายไม่ให้ขัดขืนจนสำเร็จความใคร่ จำนวน 1 ครั้ง โดยขณะนั้นผู้เสียหายอายุได้เพียง 12 ปี 11 เดือน ผู้เสียหายจึงเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหาดังกล่าว เบื้องต้นฝ่ายสืบสวน สน.ห้วยขวาง จับกุมผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป