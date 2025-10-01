อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

โปรดเกล้าฯ อดิศักดิ์ ตันติวงศ์ เป็นประธานศาลฎีกา คนที่ 51 จ่อแถลงนโยบาย 3 ต.ค.นี้

โปรดเกล้าฯ อดิศักดิ์ ตันติวงศ์ เป็นประธานศาลฎีกา คนที่ 51 จ่อแถลงนโยบาย 3 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายอดิศักดิ์  ตันติวงศ์  เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่ จากนั้น นายอดิศักดิ์  ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้  รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา  แล้วถวายบังคม 3 ครั้ง  ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์อีกครั้ง  เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายอดิศักดิ์ ประธานศาลฎีกา กำหนดแถลงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้พิพากษา ข้าราชการและบุคลากรศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง