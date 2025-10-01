โปรดเกล้าฯ อดิศักดิ์ ตันติวงศ์ เป็นประธานศาลฎีกา คนที่ 51 จ่อแถลงนโยบาย 3 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ เป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่ จากนั้น นายอดิศักดิ์ ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา แล้วถวายบังคม 3 ครั้ง ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์อีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายอดิศักดิ์ ประธานศาลฎีกา กำหนดแถลงนโยบายเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้พิพากษา ข้าราชการและบุคลากรศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม นี้