ประธานศาลฎีกา แต่งตั้ง สุริยัณห์ หงษ์วิไล นั่งโฆษกศาลคนใหม่
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวาระที่นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกาคนที่ 51 เข้าดำรงตำแหน่ง โอกาสนี้ประธานศาลฎีกา อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของศาลยุติธรรม พ.ศ.2545 ข้อ 3 มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ปฏิบัติหน้าที่ โฆษกศาลยุติธรรม เพื่อให้การดำเนินการให้ข่าวและบริการข่าวสารของศาลยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่การให้ข่าวและบริการข่าวสารของศาลยุติธรรม ดังนี้
1.ข่าวเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) และคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
2.ข่าวเกี่ยวกับนโยบายของประธานศาลฎีกา
3.ข่าวที่ต้องแถลงข้อเท็จจริงในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
4.ข้อมูลและข่าวสารในลักษณะวิชาการ ซึ่งสมควรเผยแพร่แก่ประชาชน ตลอดจนข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของศาลยุติธรรม พ.ศ.2545 โดยคำสั่งแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ นายสุริยัณห์ เคยปฏิบัติหน้าที่ โฆษกศาลยุติธรรม ระหว่างปี 2560-2563 ประวัติการศึกษาจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภา และได้รับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม ศึกษาต่อปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ ด้านการทำงานเมื่อสอบเข้ารับราชการผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 49 แล้วได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเดชอุดม เลขานุการศาลแรงงานภาค 7 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนางรอง และได้ดำรงตำแหน่งก้าวหน้าตามลำดับเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงนนทบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา นอกจากนี้ได้ปฏิบัติภารกิจในโครงการต่างๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานคณะทำงานโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน ประธานคณะทำงานโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ ประธานคณะทำงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ย เป็นต้น