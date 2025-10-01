เฉลิมเกียรติ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ – สถ.
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ ณ ห้องสามพราน อาคารกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้จัดพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง โรงเรียนนายร้อยตำรวจและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีผู้ลงนามคือ พล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) โดยมีเป้าหมายด้านความร่วมมือทางวิชาการ การจัดฝึกอบรมให้บุคลากรข้าราชการส่วนท้องถิ่น , ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นในสังกัด (อบจ. , เทศบาลทุกระดับ , อบต.)ในหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ
โดยมีเนื้อหาจัดฝึกอบรมในด้านกฎหมายยาเสพติด และแนวทางการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ตลอดถึงแนะแนววิธีส่งเสริมการสร้างอาชีพ เป็นการให้โอกาสแก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดมาแล้ว มีเส้นทางเดินด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการตามหลักยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 20 ปี และสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางให้เป็นรูปธรรม นอกจากนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการจัดกิจกรรมในด้านทักษะการป้องกันตัว , การศึกษาดูงานในพื้นที่ใกล้เคียง และการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น โดยตั้งเป้าหมายอบรม รุ่นละ 100 ท่าน ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 5 วัน โดยจัดฝึกอบรมใช้พื้นที่และการทำกิจกรรมต่างๆ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ภายในงานวันนี้ ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการฯ ประกอบด้วย พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน (อดีตรอง ผบ.ตร.)ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี ,คณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ภายใน รร.นรต.โดยได้เข้าพบ พล.ต.ท.ศักดิ์รพี เพียวพานิชย์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจท่านใหม่ เคยผ่านงานดูแลพื้นที่ต่างๆมามากมาย เกี่ยวกับการดผูแลพี่น้อง ประชาขน
ด้านร.ต.ท ภพชนก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่ง เคยรับราชการตำรวจมาก่อน ก็ยินดีให้การสนับสนุนการจัดฝึกอบรมที่จะดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมภายในงาน เช่น คณบดีคณะตำรวจศาสตร์ (รร.นรต.) , คณบดี คณะนิติศาสตร์ (รร.นรต.) , นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ,ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอสามพราน , ผู้บริหารจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย , พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม เช่น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม , นายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดนครปฐม , นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , คณะผู้แทนผู้บริหารส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม