เลขาป.ป.ส.ใหม่ มอบนโยบาย ‘อินทรีย์ 19-69’ ภายใต้ภารกิจ สายด่วน 1386 ท่านแจ้ง เราจับ

พ.ต.ต.สุริยา เลขา ป.ป.ส.คนใหม่ ให้นโยบายเจ้าหน้าที่ชุดอินทรีย์ 19-69 ปล่อยตัวเปิดปฏิบัติการ เร่งปราบยานรกทุกตารางนิ้ว ภายใต้ภารกิจ สายด่วน 1386 ท่านแจ้ง เราจับ พร้อมซัพพอร์ตทุกข์ร้อนประชาชน 24 ชม.
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) กทม. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส.เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการอินทรีย์ 19-69 “1386 ท่านแจ้ง เราจับ” โดยมีคณะผู้บริหารรองเลขาธิการ ป.ป.ส. เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่อินทรีย์ 19 – 69 ร่วมให้การต้อนรับอย่างชื่นมื่น
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า ในฐานะผู้นำหน่วย ตนขอยืนยันและให้คำมั่นว่า ป.ป.ส.จะเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติด และจะเพิ่มความเข้มข้นจริงจังเพื่อแก้ปัญหาอย่างแท้จริง และเราได้มีการเพิ่มเติม ขยายความรับผิดชอบให้รู้ถึงปัญหาความทุกข์ร้อนของชาวบ้านมากยิ่งขึ้น จากเดิมสายด่วน 1386 จะรับเเจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด แต่นับจากนี้ไป ตนจะใช้สายด่วน 1386 ในการรับเรื่องที่เป็นปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะยาเสพติด เราจะเป็นที่พึ่งและช่วยเติมเต็มทุกมาตรการ ทั้งงานป้องกัน งานปราบปราม งานแก้ไขบำบัดฟื้นฟู หากความทุกข์ร้อนใด พื้นที่ใด ที่ยังไม่มีหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือ หรือบางพื้นที่ยังไม่ได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ ตนจะให้ ป.ป.ส.ภาคต่าง ๆ เข้าไปช่วยดำเนินการขจัดทุกข์พี่น้องประชาชน เพราะต้องยอมรับว่าบางมิติในงานยาเสพติด เราแก้ไขด้วยหน้างานตัวเองได้ แต่บางมิติ เราก็อาจจะเข้าไปช่วยสนับสนุนหน่วยงานนั้น ๆ แทน
ดังนั้น ป.ป.ส. ทุกภาคจะต้องเป็นผู้ประสานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง และจะต้องกำกับรับผิดชอบควบคุมจนเคสนั้นได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ส่วนตนได้รับรายงานภาพรวมจากสายด่วน ป.ป.ส. เบอร์ 1386 ว่า เราได้รับแจ้งถึงเบาะแสผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด โดยหลายรายแจ้งซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข หรืออาจมีดำเนินการแล้ว แต่ยังขาดประสิทธิภาพอยู่นั้น อย่างไรก็ดี เรามีสำนักปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษชุดอินทรีย์ 19-69 ที่จะช่วยดำเนินการกับเป้าหมาย และตนจะนำทีมเปิดปฏิบัติการในพื้นที่แพร่ระบาดตามที่ประชาชนแจ้งเบาะแส ดังชื่อภารกิจ “ท่านแจ้ง เราจับ” ใครมีเบาะแสเรื่องยาเสพติด ให้แจ้งได้ทันที เราพร้อมรองรับ 24 ชม.
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวอีกว่า สำหรับที่มาที่ไปของเจ้าหน้าที่ชุดอินทรีย์ 19-69 ได้ก่อตั้งขึ้นในสมัยที่ตนเป็นรองเลขาธิการ ป.ป.ส. และมีการปฏิบัติภารกิจมาตลอด ตั้งแต่ปี 2563 แต่ในตอนนี้เรามีการปรับภารกิจเพิ่มเติมในเรื่องของการมาช่วยดูเรื่องแก้ไขพื้นที่แพร่ระบาด เพื่อจะได้มีประสิทธิภาพ ประชาชนจะได้ไว้วางใจว่าเราจะมีชุดอินทรีย์คอยซัพพอร์ตดำเนินการให้ในเรื่องที่ตกค้าง โดยเฉพาะกรณีนักเสพคลุ้มคลั่งในพื้นที่ เราก็รับแจ้ง หรือหากมีนักเสพรายใดสมัครใจอยากบำบัดก็โทรศัพท์มาที่เบอร์ 1386 ได้ หรือไม่มีพาหนะพานักเสพไปเข้ารับการบำบัด หรือถูกเจ้าหน้าที่ในพื้นที่/หน่วยงานปฏิเสธไม่รับเคส หรือลูกลับมีดหน้าบ้านมีอากาคลุ้มคลั่งจะทำอย่างไร ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ตนมองว่าประชาชนยังขาดที่พึ่ง แม้เราจะดำเนินการไม่ได้ทั้งหมด แต่ถ้ามันเป็นความทุกข์ร้อน เราก็ย่อมปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวอีกว่า สำหรับพวกนักค้ารายใหญ่ คนบงการเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติด ตนจะใช้วิธีการสืบสวนด้วยเทคโนโลยีและการไล่เรียงเส้นทางการเงิน และจะกวาดต้อนให้หมดทุกราย แม้ผู้ต้องหารายนั้นจะหลบหนีหมายจับศาลไทยไปยังต่างประเทศ รอยขอบประเทศต่าง ๆ เราก็จะติดตามจับกุม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคง ส่วนเรื่องการติดตามยึดอายัดทรัพย์สินของนักค้ายาเสพติดและขบวนการ ตนไม่มีการตั้งเป้าว่าต้องกี่ล้านบาท แต่เราจะทำงานเชิงคุณภาพ ไม่ขอเอาตัวเลขเป็นตัวตั้งอย่างเดียว เพราะคุณภาพของทรัพย์สินมีผลต่อคำพิพากษาตัดสินของศาล แต่เรามุ่งมั่นให้ถึงต้นตอให้ได้ แม้ตัวผู้ต้องหาหนีไป แต่ทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ของเขาจะยังซุกซ่อนอยู่ไทย และลูกหลานของเขาก็ยังอยู่ในไทย เราจะใช้วิธีการกดดัน และมองขบวนการนักค้ายาเสพติดว่าเป็นศัตรู เพราะพวกเขามีการจำหน่ายและนำเข้ายาเสพติด อย่างไรก็ย่อมมีผลกระทบ
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวถึงนโยบายการปราบปรามน้ำต้มกระท่อมที่ผสมสารเสพติดผิดกฎหมาย ว่า เรื่องนี้ตนจะมาสานต่อแนวทางปฏิบัติ เพราะก่อนหน้านี้ ทางกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการลงนามความร่วมมือในประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ วิธีการ หรือลักษณะต้องห้ามในการขายใบกระท่อม พ.ศ. 2568 โดยสาระสำคัญก็คือการห้ามขายใบกระท่อม/น้ำต้มใบกระท่อม ริมถนนทางเดิน หรือการตั้งเเผงเร่ขาย เป็นต้น เพราะต้องเรียนว่าหากขับรถมาจากต่างจังหวัดจะเห็นเลยว่ายังคงมีวางแผงขายสองข้างทาง
เรื่องนี้ตนจะสานต่อทำความเข้าใจ โดยไม่ทิ้งพวกเขาไว้กลางทาง เพราะเราเคยบอกว่ากระท่อมคือพืชเศรษฐกิจสำหรับพวกเขา จนมีการปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด แต่เเค่มันยังไม่เกิดการขับเคลื่อนมากเพียงพอในส่วนของพืชเศรษฐกิจ เราก็ต้องมาช่วยทำตรงนี้ให้มันชัดเจน โดยอาจเชิญภาคีหน่วยงานเกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันต่อไป