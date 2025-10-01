ผู้ว่าฯ กทม.เผยถนนเขตบางคอแหลมทรุดตัว เหตุเกิดโพรงดินด้านล่าง เตรียมรื้อถนน อุดรอยรั่ว เสร็จ 3 วัน

ผู้ว่าฯ กทม.เผยสาเหตุถนนเขตบางคอแหลมทรุดตัว คาดอาจเกิดโพรงดินด้านล่าง เตรียมรื้อถนน อุดรอยรั่วหาสาเหตุที่แท้จริง คาดแล้วเสร็จภายใน 3 วัน
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์กรณีถนนตรงข้ามการไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา ถนนตก เขตบางคอแหลม กทม.หลังพบว่าถนนทรุดตัวเป็นโพรงดินใต้ลึกประมาณ 1-2 เมตร ซึ่งจุดดังกล่าวเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว ข้างล่างมีช่องว่างอยู่เมื่อปี 2567 และได้ซ่อมแซมไปแล้วช่วงต้นปีแต่เกิดโพรงดินด้านล่าง อาจมีน้ำที่ชะล้างไปทางท่อระบายน้ำซึ่งมีท่อประปาของการไฟฟ้านครหลวงและ กทม.อยู่ แต่ไม่ได้ลึกมาก เป็นระดับผิวดินเพียง 2 เมตร
เพราะฉะนั้นแนวทางและขั้นตอนคือให้บล็อกท่อระบายน้ำ ไม่ให้น้ำเติมเข้าไปสู่ระบบ หลังจากนั้นจะรื้อถนนเพื่อหาสาเหตุและอุดรอยรั่วแบบเดียวกัน คาดว่าจะเสร็จภายใน 3 วัน ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ เพราะความยาวถนนกว่า 6,000 กิโลเมตร อาจมีการชำรุด เสียหายบ้าง จึงอยากให้ช่วยกันสังเกต หรือหากมีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงสามารถแจ้ง กทม.ให้เข้าไปดูแลได้