ระทึกกลางกรุง! ชายคลั่งถืออีโต้ ไล่ฟันวินจยย. ปากซอยลาดพร้าว 96 ตร.เร่งตามตัวดำเนินคดี

ระทึกกลางกรุง! ชายคลั่งถืออีโต้ ไล่ฟันวินจยย. ปากซอยลาดพร้าว 96 ก่อนขึ้นรถไฟฟ้าหนี ตร.เร่งตามตัวดำเนินคดี
จากกรณี อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทิร์น part 7 โพสต์แจ้งเตือนบุคคลอันตรายพกพาอาวุธมีดในที่สาธารณะขณะตรวจพื้นที่ประชาชนแจ้งเหตุชายต้องสงสัย ขณะตรวจพื้นที่ประชาชนแจ้งเหตุชายต้องสงสัยจึงเข้าไปตรวจสอบถามชายคนดังกล่าวเกิดอาการไม่พอใจเจ้าหน้าที่และได้ถือมีดมาก่อเหตุกับวินรถจยย.ที่มาห้ามและได้ถือมีดหลบหนีขึ้นรถไฟฟ้าไปอันตรายมากระวังบริเวณซอยลาดพร้าว 96 นั้น
ความคืบหน้า วันที่ 1 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม พร้อมด้วย พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 สั่งการให้ พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอกผกก.สน.วังทองหลาง พ.ต.ท.อภิโชค คณบดี รองผกก.สส.สน.วังทองหลาง แบะชุดสืบสวนสน.วังทองหลาง ทำการตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบคู่กรณี นายประยุทธ วินรถจยย.ดังกล่าว จากการสอบถามทราบว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีชายไม่ทราบชื่อ ได้มีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ และได้เข้ามาต่อว่าวินรถจยย. บริเวณปากซอยลาดพร้าว 96 จากนั้นได้เดินเข้าไปหยิบอาวุธมีด จากบริเวณร้านค้าปากซอยลาดพร้าว 96 และวิ่งเข้าไปจะทำร้ายวิน จยย.ปากซอยลาดพร้าว 96
จากนั้นกลุ่มวินรถจยย. จึงได้ช่วยกันไล่ชายดังกล่าวออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ จากนั้นชายดังกล่าวได้เดินหนีไปขึ้นบันไดรถไฟฟ้า จากนั้น วินจยย.จึงได้แยกย้ายกันไป และไม่ทราบว่าชายดังกล่าวหลบหนีไปที่ใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป