บิ๊กโจ๊ก ยื่นฟ้อง ผบ.ตร. หมิ่นประมาท ปมลักข้อสอบม.ดัง ทำสังคมเข้าใจผิด เสียเกียรติยศ-ชื่อเสียง

บิ๊กโจ๊ก” ยื่นฟ้อง ผบ.ตร. ข้อหาหมิ่นประมาท กรณีลักข้อสอบม.ดัง ยันไม่เคยกระทำการดังกล่าว โต้เสียชื่อเสียง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ศาลปกครองจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ “บิ๊กโจ๊ก” อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางไปยื่นฟ้อง พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ หรือ “บิ๊กต่าย” ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในความผิดฐานหมิ่นประมาท และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา กรณีการเผยแพร่ข้อมูลที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับการลักข้อสอบคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า ตนไม่เคยถูกแจ้งข้อกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญาในเรื่องดังกล่าว แต่กลับถูกนำชื่อไปเกี่ยวโยงกับคดีทุจริตข้อสอบของจุฬาฯ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พร้อมเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ซึ่งแม้จะไม่ระบุชื่อชัดเจน แต่ก็มีลักษณะพาดพิง ทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าเป็นตน ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง เกียรติยศ และภาพลักษณ์ จนนำมาสู่การยื่นฟ้องในครั้งนี้
กรณีดังกล่าวมีต้นเหตุจากเมื่อเดือนเมษายน 2568 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.สอท.) ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตข้อสอบ คณะนิติศาสตร์ (ภาคค่ำ) โดยพบว่ามีการนำข้อสอบออกไปจากห้องสอบ และจัดทำเฉลยก่อนนำกลับมาให้ผู้เข้าสอบ
ต่อมา คณะพนักงานสอบสวน บก.สอท.1 ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ต้องหา 1 คน และแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก 2 คน รวมเป็น 3 คน โดยทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าร่วมกันนำเอกสารของผู้อื่นไปโดยประการที่อาจเกิดความเสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 บก.สอท.1 ได้ส่งสำนวนคดีพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 3 รายให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งจนถึงปัจจุบัน การสอบสวนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยืนยันหนักแน่นว่า ตนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ และไม่เคยถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว แต่กลับถูกกล่าวถึงในเชิงพาดพิงอย่างต่อเนื่อง
“ผมมายื่นฟ้อง ผบ.ตร.ในคดีอาญา 2 ฐานความผิด คือหมิ่นประมาท และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เพราะการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเรื่องคดีลักข้อสอบ แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อโดยตรง แต่สำนวนและการให้ข่าวชัดเจนว่าพาดพิงถึงผม ส่งผลให้สังคมเข้าใจผิด กระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติยศส่วนตัว จึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายปกป้องตนเอง ดังนั้นการถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ทั้งที่ตนพ้นจากราชการไปแล้ว เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบธรรม และทำให้ถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นผู้ต้องหาทุจริตข้อสอบ ทั้งที่ความจริงไม่เคยถูกดำเนินคดีหรือฟ้องร้องในชั้นพนักงานสอบสวน”พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว