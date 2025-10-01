ออกหมายจับ 3 หนุ่มมือบอน พ่นสีทับผลงานศิลปินชาวสเปน เจริญกรุง 30 ตร.เร่งล่าตัว

สืบบางรักงานไว ! ออกหมายจับ 3 หนุ่มมือบอน ฐาน “ทำให้เสียทรัพย์” พ่นสีกำแพงทับผลงานศิลปินชาวสเปน เจริญกรุง 30 ตร.เร่งล่าตัว
กรณีเมื่อวันที่ 29 ก.ย. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามกรณีผลงานศิลปะบนผนังซอยเจริญกรุง 30 เขตบางรัก กทม. ถูกทำลายจนเสียหายว่า เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ เพราะเป็นการไม่เคารพงานคนอื่น แม้กราฟฟิตี้ถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ขณะเดียวกันต้องให้ความเคารพผลงานผู้อื่น เคารพเมือง เคารพสถานที่ และระบุว่า “เป็นเรื่องที่น่าอายด้วย”
ทั้งนี้ผลงานดังกล่าว ทาง กทม. จัดโครงการ “Krung Thep Creative Streets” เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้คนเมือง โดยร่วมกับสถานทูตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและสถานทูตยุโรปหลายประเทศ รวบรวมศิลปินนานาชาติ 15 คน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนผนัง 15 จุด ซึ่งเจ้าของกำแพงอนุญาตให้ดำเนินการ สำหรับผลงานศิลปะบนผนังซอยเจริญกรุง 30 เป็นผลงานของศิลปินชาวสเปน ใช้เวลาวาดภาพราว 7-10 วัน และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามที่เสนอข่าวให้ทราบนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม รายงานข่าวแจ้งว่า พนักงานสอบสวน สน.บางรัก ได้ขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้ เพื่อออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว 3 ราย คือ 1.นายปิยวัฒน์ อายุ 23 ปี ชาว จ.ศรีสะเกษ และ 2.นายปรเมฆ อายุ 21 ปี ชาว จ.นนทบุรี และ 3.เป็นชาย (ไม่ทราบชื่อ) โดยทั้ง 3 ราย เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ. 986-987-988/2568 ลงวันที่ 1 ต.ค.68 ตามลำดับ ในความผิดฐาน ” ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ซึ่งทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ และ พ่นสี หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อความภาพ หรือ รูปรอยใดๆ ที่กำแพงที่ติดกับถนน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดถนน”
มีรายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับคดีนี้ผู้เสียหายเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางรัก เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.บางรักไว้เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2568 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.บางรัก ตรวจสอบพบว่าขณะก่อเหตุมี ผู้ก่อเหตุมากด้วยกัน ทั้งหมด 3 ราย ขับขี่ รถ จยย. มาก่อเหตุ โดยทราบชื่อแล้ว 2 ราย ส่วนอีก 1 ราย ชายอายุประมาณ 22 ปี สวมแมสก์ปิดบังใบหน้า ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันจากใบหน้า เพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย