สาวร้อง อดีตสามีแร็พเปอร์หนุ่มย่านสุขุมวิท ตามราวีไม่เลิก ซ้ำทำร้ายแฟนใหม่เลือดอาบ

สาวร้อง อดีตสามีแร็พเปอร์หนุ่มย่านสุขุมวิท ทำร้าย-ราวีไม่เลิก ซ้ำตามทำร้ายแฟนใหม่เลือดอาบ
ทำร้าย ภายในร้านกัญชา โดยระบุข้อความว่า แร็พเปอร์ย่านสุขุมวิท! บุกทำร้ายร่างกายอดีตเมีย คลิปนี้ผ่านมานานแล้ว แต่ได้นำไปแจ้งความที่สน .พระโขนง แต่ตำรวจไม่ดำเนินคดีให้เลย และปัจจุบันได้เลิกรากันไปแล้ว ส่วนอดีตเมียก็ได้มีคนใหม่ไปแล้ว แต่ตัวอดีตสามี ก็ยังวนเวียนกลับมาทำร้ายร่างกายอยู่ตลอด, แถมแฟนใหม่ก็โดนทำร้ายร่างกายไปด้วย,แร็พเปอร์คนนี้เสพยาและติดยา เวลาหลอนก็มักจะหาเรื่องตลอด พอมีเรื่องราวกับใคร ก็มักจะทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำเสียเอง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวติดต่อผู้เสียหายและได้มีโอกาสพูดคุยกับ นางสาวนารีวรรณ อายุ 28 ปี เปิดเผยว่า ตนอยู่กินกับสามีซึ่งเป็นแร็พเปอร์ย่านสุขุมวิท มาประมาณ 6 ปี มาช่วงหลังตนมีปัญหากันเรื่องชู้สาว กระทั่งได้มีการหย่าร้างกับแร็พเปอร์คนดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคลิปวงจรปิดที่นำเสนอทางเพจไปเป็นคลิปก่อนที่จะมีปัญหาหย่าร้างกัน ภายหลังจากนั้นก็ยังมีไปมาหาสู่กันแต่ตนก็ไม่ได้รักฝ่ายชายแล้ว เนื่องจากติดเรื่องลูก จึงจำเป็นต้องอยู่กับฝ่ายชาย
กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ตนถูกฝ่ายชายทำร้ายที่ห้องพักท้องที่สภ. สำโรงเหนือ และได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้ว และอยากให้ฝ่ายชายไปบำบัดอาการจากการใช้ยาเสพติด เพราะตนถูกฝ่ายชายทำร้ายมาถึง4ครั้ง
กระทั่งล่าสุด เมื่อวันที่ 26 กันยายน ตนก็ได้คบหากับแฟนใหม่ แล้วแฟนใหม่ได้มาหาตนที่ห้องพักย่านสำโรงเหนือที่เคยอยู่กับฝ่ายชายแร็พเปอร์คนดังกล่าว ขณะนั้นแร็ปเปอร์คนดังกล่าวได้ตามมาราวีตนที่ห้อง ซึ่งตนได้ตัดขาดกับแร็พเปอร์คนดังกล่าวไปแล้วเพราะไม่อยากยุ่งด้วยแล้ว โดยแร็พเปอร์คนดังกล่าวได้มาเคาะห้องตนจึงเปิดประตูไปดูแร็ปเปอร์คนดังกล่าวก็ได้ผลักเข้ามาและ ลงมือทำร้ายแฟนใหม่ของตนจนเลือดออก
วันนี้ตนจึงอยากมานำเสนอเรื่องราวและเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับทางผู้บาดเจ็บ และอยากให้แร็พเปอร์ดังกล่าวหยุดพฤติกรรมดังกล่าว
ด้านเพจ “R M T Hiphop Underground Thailand” โพสต์ข้อความระบุว่า จากข่าว แร็พเปอร์ดังกับอดีตแฟน เจ้าตัวเผย ขออนุญาติชี้แจงนะครับ
สำหรับเพจที่เอาคลิปเก่าของแฟนเก่าผม ไปแฉบอกว่าผมทำร้ายร่างกาย ในคลิปนัันผมทำร้ายเขาจริง แต่หลังจากนั้นก็ได้กลับมาคบกันปกติ แฟนเก่าผมคนนี้มีเรื่องมือที่ 3 มาตลอด
จนล่าสุดผมจับได้ว่า เอาผู้ชายอื่นมาที่ห้องทั้งๆ ที่ยังไม่ได้บอกเลิกกันเลย แล้วผมก็ได้ทำร้ายร่างกายผู้ชายคนนั้นจริง ซึ่งผมเจอยาเคตามีน อยู่ในห้อง ซึ่งห้องนี้ผมเคยอยู่กับแฟนเก่าคนนี้มาก่อน และชื่อห้องก็เป็นชื่อแม่ของผมเอง แล้วผมก็ไปรอที่ สน.สำโรงเหนือ เพื่อที่จะเคลียร์ แต่ตัวของผู้ชายคนนี้ ไม่กล้ามาสน. เพราะผู้ชายคนนี้น่าจะใช้ยา และตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีการใช้ยาหรืออะไรแล้ว ถ้าอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังสามารถ dm มาสอบถามได้เลยนะครับแต่ที่เพจเอาไปลงเป็นคลิปเมื่อ2ปีที่แล้ว