ตร.จ่อเรียก คนขี่จยย. สอบปากคำ หลังคลิปว่อนไล่ถีบกระจกรถยนต์กลางถนนวิภาวดี
จากกรณีปรากฎตามซื่อโซเชียลเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ “Thanaipaphon Makyim” ได้โพสต์ข้อความว่า
ช่วงเช้าของวันนี้ เวลา 8.02 น. เส้นวิภาวดีก่อนถึงดอนเมือง มีจักรยานยนต์ honda adv 150 สีดำ ป้ายทะเบียน 3 ขฎ 2688 กทม. ไปถีบไปตบกระจกรถยนต์จนเสียหาย ผู้เสียหายไม่ได้มีแค่ 2 คัน จำไม่ผิดโดนไปประมาณ 5-6 คัน แต่แฟนผมถ่ายคลิปทันแค่นี้ เพราะผมกับแฟนก็ต้องระวังตัว ก็ไม่ทราบสาเหตุที่เขาทำไปเพราะอะไร ทะเลาะกับทางบ้าน หรือดีดอะไร ทำตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลย คนไทยด้วยกัน ใช้ถนนร่วมกันมีน้ำใจให้กันหน่อย คนแบบนี้เป็นภัยต่อท้องถนนมากเลยนั้น
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดว่า พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดํารงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. สั่งการให้ พ.ต.ท.ดามพวร ทองอิ่ม รอง ผกก.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร., พ.ต.ต.ภุชงค์ เม้าทุ่ง สว.จร.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ตรวจสอบกรณีดังกล่าว
พบว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 08.02 น. บริเวณถนนวิภาวดี ขาเข้า บริเวณก่อนถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ทราบว่าผู้ก่อเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ สีดำ ทะเบียน 3 ชฎ – 2688 กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผู้ขับขี่ และผู้เสียหายเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง คันหมายเลขทะเบียน 1มก-1907 กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหาย
จากการตรวจสอบคลิปวิดีโอตามที่บัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้โพสต์ กรณี ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน 3 ชฎ – 2688 กรุงเทพมหานคร ได้ขับขี่มาตามถนนวิภาวดีขาเข้า เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ใช้เท้าถีบกระจกมองข้างรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง คันหมายเลขทะเบียน 1มก-1907 กรุงเทพมหานคร ทำให้ได้กระจกมองข้างรับความเสียหาย พ
นักงานสอบสวนได้ตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว พบว่า ผู้ครอบครอง นายณัฐพงษ์ สววนนามสกุล อายุ 33 ปี ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนจะได้เรียกตัวผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุมาพบเพื่อสอบปากคำและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป