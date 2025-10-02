คนงานเล่านาทีหนีตาย ไฟไหม้โรงงานพลาสติก ย่านบางกระดี่ จนท.เร่งหาสาเหตุ

ระทึก! ไฟไหม้โรงงานพลาสติก ย่านบางกระดี่ คนงานกว่า 10 ชีวิตหนีตาย จนท.ระดมฉีดน้ำนานกว่า 1 ชั่วโมงคุมเพลิงไว้ได้
เมื่อเวลา 02.12 น.วันที่ 2 ตุลาคม ร.ต.อ.พิเชษฐ์ รอดยัง รองสารวัตร (สอบสวน) สน.แสมดำ รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติก ภายในซอยบางกระดี่ 24 แยก 16 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมประสานสำนักป้องกันและบรรเทาสารภัย กทม.นำรถดับเพลิง และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุพบแสงเพลิงไหม้รุนแรง มีกลุ่มควันดำพวยพุ่งและเสียงระเบิดอยู่เป็นระยะๆ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงเร่งวาง 5 หัวฉีดน้ำเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ลุกลาม ใช้เวลานานประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัด เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างและผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากการสอบถามนายโกส แรงงานกัมพูชา อายุ 30 ปีให้การว่า ก่อนเกิดเหตุมีกระแสไฟฟ้าชอร์ตทำให้เกิดประกายไฟพึ่บเสียงดัง ก่อนจะลุกลามจากด้านหน้าของโรงงานซึ่งเป็นส่วนของตู้อบ ตนพยามเข้าไปดับไฟที่ลุกไหม้แต่ก็ดับไม่ได้ จึงตะโกนเสียงเรียกคนงานอื่นๆ ให้รีบหนีออกทันที เพราะมีคนงานที่พักอาศัยอยู่โรงงานประมาณกว่า 10 คน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.แสมดำ อยู่ระหว่างสอบสวนและประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อสรุปสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่อไป