เจอรวบซ้ำ ‘ม้าตัวแม่’ เปิดบัญชีแก๊งฟอกเงินข้ามชาติ เงินสะพัด 5,000 ล้าน เพิ่งพ้นคดีฉ้อโกง

รวบ ‘ม้าตัวแม่’ คดีอื้อ เชื่อมขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ เงินหมุนเวียนกว่า 5 พันล้าน เพิ่งพ้นโทษคดีฉ้อโกง ก่อนมาถูกจับซ้ำ
เมื่อวานนี้ 1 ตุลาคม พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการให้ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล สว.กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม น.ส.วิมล (สงวนนามสกุล) อายุ 55 ปี
ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1817/2567 ลงวันที่ 25 เม.ย. 67 ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน,โดยนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์,เปิดหรือยินยอมให้ใช้บัญชี บัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยสมคบ และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและหมายจับศาลอาญาที่ 1377/2568 ข้อหา “สมคบและร่วมกันฟอกเงิน” ได้ที่บริเวณริมถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
จากการจับกุมทราบว่า น.ส.วิมล เปิดบัญชีธนาคารให้แก๊งคนร้ายใช้เป็นบัญชีม้า เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ พบมีเงินหมุนเวียนในขบวนการกว่า 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกจำคุกคดีฉ้อโกงประชาชน มูลค่าความเสียหายเกือบ 9 ล้านบาท เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำทัณฑสถานหญิงกลาง ก่อนจะมาถูกจับกุมซ้ำดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า เมื่อปี 2566 ตนเคยรู้จัก หญิงสาวรายหนึ่ง (ไม่ทราบชื่อ) มาชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคาร อ้างว่าจะนำไปทำธุรกิจออนไลน์ แต่หลังจากนั้นก็ตัดขาดการติดต่อไป จนมาพบว่าบัญชีถูกนำไปใช้ในแก๊งคนร้ายข้ามชาติ จึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไป