รวบ หญิงลักเงินต้นผ้าป่าสามัคคี ภายในร้านชำย่านคลองเตย

สืบนครบาล ติดตามคนร้ายลักเงินต้นผ้าป่าสามัคคี ภายในร้านชำย่านคลองเตย พบเป็นลูกจ้างยืมรถจยย.ไปก่อเหตุ หลังโพสต์แจ้งเตือนเพจคลองเตยแลนด์
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น., พ.ต.ท.ปกรณ์ ทองช่วง , พ.ต.ท.วิโรฒ จนุบุษย์ รอง ผกก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. สั่งการให้ชุดสืบสวน กก.สืบสวน 3 บก.สส.บช.น. ตรวจสอบเหตุคนร้ายลักเงินต้นผ้าป่าสามัคคี ภายในร้านชำย่านคลองเตย จากการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2568 เวลา 09.05 น.ที่ผ่านมา
พบหญิงวัยกลางคนไม่ทราบชื่อสกุล สวมเสื้อแดงกางเกงขาสั้นสีดำรองเท้าแตะ ขับขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าลีด ทำทีมาซื้อน้ำอัดลมใส่น้ำแข็ง ขณะแม่ค้าตักน้ำแข็งใส่แก้ว หญิงสาวคนดังกล่าวพบต้นผ้าป่าสามัคคีตั้งอยู่บริเวณหน้าร้าน จึงรอจังหวะแม่ค้าเผลอลักเอาเงินร่วมทำบุญติดอยู่ไปจำนวน 300 บาท
เมื่อแม่ค้าหันมามองหญิงสาวดังกล่าวบอกอยากทำบุญ จึงเอาเงินที่ตนลักมาทำบุญติดกลับไปต้นผ้าป่าสมัคคีไปจำนวน 100 บาท พร้อมสาธุ และนำเงินที่ลักมาจ่ายค่าน้ำอัดลมอีก แม่ค้าเกิดความสงสัยจึงได้เปิดกล้องวงจรปิดดู พบหญิงสาวดังกล่าวลักทรัพย์เงินทำบุญจากต้นผ้าป่าสมัคคีจริง ตามภาพปรากฏ
ต่อมาเจ้าของร้านชำประสานเพจคลองเตยแลนด์เพื่อเตือนภัยประชาชนและให้หญิงในภาพดังกล่าว นำเงินทำบุญมาคืน จนกระทั่งช่วงเช้าของวันที่ 29 กันยายน 2568 มีบุคคลมาติดต่อเจ้าของร้านชำเพื่อขอจ่ายค่าเสียหาย แต่เจ้าของร้านบอกว่าให้ผู้ก่อเหตุมาด้วยตัวเอง แต่ไม่มาแต่อย่างใด
เวลา 11.30 น. ชุดสืบสวนนครบาลได้ลงตรวจสอบที่เกิดเหตุและติดตามบุคคลในภาพ พบว่าพักอาศัยอยู่บริเวณชุมชน 70 ไร่ ต่อมาได้พูดคุยกับเจ้าของรถที่ผู้ก่อเหตุขับขี่มา ได้ความว่า ผู้ก่อเหตุขอยืมรถจักรยานยนต์เพื่อไปส่งแม่ ตนไม่ทราบถึงเรื่องที่หญิงเป็นลูกจ้างทำงานให้ไปก่อเหตุแต่อย่างใด ตนยืนยันว่าจะพาตัวหญิงสาวดังกล่าวไปขอโทษเจ้าของร้านชำและชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
จนกระทั่งเวลา 15.00 น. เจ้าของรถจักรยานยนต์มาพร้อมผู้ก่อเหตุ ขอโทษเจ้าของร้านชำพร้อมชดใช้ค่าเสียค่าเสียหายเฉพาะเงินทำบุญเท่านั้น และเจ้าของร้านชำไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใด