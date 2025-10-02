บุกโกดังขนส่งเอกชน จับ ‘บุหรี่หนีภาษี’ เครือข่ายภาคใต้ ซุกลังผลไม้ 1.2 แสนมวน

ปคบ. ทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้า–บุหรี่เถื่อน มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ซุกกล่องผลไม้-ใช้ขนส่งเอกชนเป็นทางผ่าน ก่อนตามแกะรอยสกัดจับได้สำเร็จ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. พร้อมกำลังเข้าตรวจสอบ โกดังศูนย์ขนส่งบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังได้รับข้อมูลว่า มีการลักลอบลำเลียงบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าผ่านระบบขนส่งพัสดุเอกชน
จากการตรวจสอบพบ ของกลางเป็น “บุหรี่ต่างประเทศไม่ได้เสียภาษี” จำนวน 128,000 มวน และ “บุหรี่ไฟฟ้าแบบสูบ” แล้วทิ้งกว่า 240 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ลักลอบใช้วิธีซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายไปกับกล่องผลไม้ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจค้น ก่อนกระจายส่งให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อออนไลน์
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ ทราบว่า ปัจจุบันในพื้นที่ภาคใต้มีเครือข่ายค้าบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าข้ามชาติระบาดหนัก โดยลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนใช้แพลตฟอร์มออนไลน์กระจายขายให้ลูกค้า ส่วนการส่งมอบอาศัยบริการขนส่งพัสดุเอกชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเคลื่อนย้ายสินค้า
ต่อมา เจ้าหน้าที่จึงสืบสวนแกะรอยจนกระทั่งทราบกำหนดการส่งล็อตใหญ่ จึงเข้าตรวจค้นและสามารถยึดของกลางได้ดังกล่าว หลังจากนี้จะเร่งสืบสวนขยายผลหาตัว ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป