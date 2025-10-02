ตร. แจ้งปิดจราจร 4 เส้นทาง งานนวราตรี 2568 วัดแขก ตั้งแต่ 4 โมงเย็นถึงตี 4
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ประชาสัมพันธ์เส้นทางงานแห่ประเพณี งานนวราตรี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568
โดยจะมีการปิดการจราจร 4 ถนน ดังนี้
1.ถนนสีลม (ฝั่งหน้าวัดแขก) ตั้งแต่ แยกนรารมย์-แยกสุรศักดิ์ เวลา 16.00 น.-04.00 น.
2.ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ขาเข้า) ตั้งแต่ แยกนรินทร-แยกนรารมย์ เวลา 17.00 น.-02.00 น.
3.ถนนสาทรเหนือ ตั้งแต่ แยกสาทร-แยกนรินทร เวลา 19.00-04.00 น.
4.ถนนสุรศักดิ์ เวลา 16.00-04.00 น.
สน.ยานนาวา ขออภัยในความไม่สะดวกด้านการจราจร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02- 233 7148
อย่างไรก็ตาม งานนวราตรี ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขก สีลม พิธีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อบูชาพระแม่ทุรคา หรือพระแม่ปารวตี หรือพระแม่อุมาเทวี สัมผัสบรรยากาศขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยศรัทธาและสีสันของวัฒนธรรมฮินดู