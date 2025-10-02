กรมศุลฯ ภ.4 เปิดผลกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่เถื่อน-บาลากู่ รอบปีมูลค่า 106 ล้านบาท

กรมศุลฯ ภ.4 จับบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่เถื่อน 3.1 ล้านบาท คาขนส่งเอกชน เผยผลกวาดล้างรอบปี รวมมูลค่า 106 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายธนกฤต ลิ้นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานห้วงวันที่ 16 – 30 กันยายน 2568 ว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สคศ. ศภ.4 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ศภ.4 หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา สปป.2 กสป. ด่านศุลกากรสงขลา และด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ออกปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรได้เข้าตรวจค้นพัสดุในบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผลการตรวจค้นพบ บุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 400,000 มวน มูลค่า 2,000,000 บาท บุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 2,420 ชิ้น มูลค่า 1,186,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 3,186,000 บาท
ซึ่งบุหรี่ต่างประเทศมิได้ปิดอากรแสตมป์ และไม่ปรากฏหลักฐานในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง ส่วนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557ฯ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สุขอนามัย สังคม ความมั่นคงของประเทศ และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งของดังกล่าวมีเมืองกำเนิดต่างประเทศและไม่ปรากฏหลักฐานในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง และเป็นของอันพึงต้องริบตามมาตรา 166 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา 242 245 246 และ 247 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้อาศัยอำนาจ ตามมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 อายัดของกลางดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นายธนกฤต ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ยังเปิดผลภาพรวมการจับกุมบุหรี่ต่างประเทศ บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และบารากู่ ตั้งเเต่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 รวมมูลค่า 106,999,790 บาท ประกอบด้วย 1. บุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 194 คดี ปริมาณ 14,485,800 มวน มูลค่า 72,429,000 บาท 2. บุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 58 คดี ปริมาณ 149,570 ชิ้น มูลค่า 34,239,790 บาท 3. บารากู่ จำนวน 15 คดี ปริมาณ 331 กิโลกรัม มูลค่า 331,000 บาท