ทลายแหล่งปลอมกาวตราช้าง สร้างความเนียน ใส่กระดาษเตือน-ตั้งรางวัลนำจับ เสียหายกว่า 1.5 ล้าน

ทลายแหล่งปลอมกาวตราช้าง ค้น 6 จุด ยึดของกลางกว่า 2 หมื่นชิ้น พบสร้างความเนียน ใส่กระดาษเตือน-ตั้งรางวัลนำจับ เสียหายกว่า 1.5 ล้าน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้ร่วมกันตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้อง 6 จุด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจับกุม นายสรสิชฯ ในความผิดฐาน “มีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและเลียน เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร”
พร้อมตรวจยึดของกลาง กาววิทยาศาสตร์อีพ็อกซี่ (กาวตราช้าง) ที่ปลอมเครื่องหมายการค้า ALTECO, กล่องและบรรจุภัณฑ์ที่ปลอม/เลียนเครื่องหมายการค้า ALTECO รวมจำนวน 21,894 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 1,500,000 บาท
สืบเนื่องจาก เจ้าพนักงานตำรวจ บก.ปอศ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนผู้ปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์สินค้า ว่ามีกลุ่มบุคคลได้ตระเวนขายส่งกาววิทยาศาสตร์อีพ็อกซี่ (กาวตราช้าง) ปลอมเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ ALTECO ให้ร้านค้าปลีกทั่วไป เจ้าพนักงานตำรวจ กก.1 บก.ปอศ. จึงได้สืบสวนจนพบสถานที่ผลิต กักเก็บ และจำหน่ายสินค้าดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 6 จุดตรวจค้น และได้นำหมายค้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 6 หมาย เข้าตรวจค้นสถานที่ตรวจค้นดังกล่าวพร้อมกัน
จากการตรวจค้นพบกาววิทยาศาสตร์อีพ็อกซี่ (กาวตราช้าง) ที่ปลอมเครื่องหมายการค้า ALTECO, กล่องและบรรจุภัณฑ์ที่ปลอม/เลียนเครื่องหมายการค้า ALTECO รวมจำนวน 21,894 ชิ้น จากการตรวจสอบเป็นสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้า จึงได้ร่วมกันตรวจยึดสินค้าดังกล่าว พร้อมกับจับกุมบุคคลที่เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการตรวจสอบของกลางสินค้าปลอม พบผู้ต้องหาได้ใส่กระดาษซึ่งประกาศเตือนของปลอมไว้ในลังสินค้า พร้อมแอบอ้างให้รางวัลนำจับสำหรับผู้ที่ให้เบาะแสของผู้ผลิต หรือผู้ที่จำหน่ายสินค้าปลอมได้ พร้อมกับวิธีสังเกตสินค้าปลอม (ที่แอบอ้างขึ้น) เพื่อสร้างความเนียนให้กับตัวสินค้า ทั้งที่สินค้าที่ทำการตรวจยึดนั้นเป็นของปลอมทั้งหมด
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., ว่าที่ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ.
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปอศ., และตัวแทนผู้ปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์สินค้า