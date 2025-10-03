กทม.-ปริมณฑล ฝนตกลมแรง ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มทับบ้านเรือนปชช.-รถหลายคันเสียหาย

ฝนตกลมแรง! ต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชน และรถยนต์หลายคันเสียหาย ในพื้นที่ กทม.-ปริมลฑล
เมื่อเวลา 05.30 น.วันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายด่วน 199 รับแจ้งเหตุมีต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนและรถยนต์เสียหายในพื้นที่ กทม.และปริมลฑล เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุภายในซอยวิภาวดีรังสิต 11 แยก 5 ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร พบต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มทับบ้านเรือนและกีดขวางจราจรทางถนน ทำให้รถยนต์ไม่สามารถผ่านไปได้
ส่วนภายในซอยรามคำแหง 60 แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. พบต้นไม้หักโค่นและกันสาดหน้าบ้านทับรถยนต์หลายคันเสียหาย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการช่วยเหลือ
นอกจากนี้บริเวณแฟลตเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พบมีต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มทับรถยนต์หลายคัน และทรัพย์สิน ประเภทเสื้อผ้าที่วางขายได้รับความเสียหาย เนื่องจากมีพายุฝนลมแรงเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา