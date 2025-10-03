รวบสแกมเมอร์ระดับโลก ก่อคดีฉ้อโกงคริปโท-บัตรเครดิต เฉียด 2 หมื่นล้านบ. จนมุมห้างดัง กทม.

ตม.1รวบหนุ่มชาวโปรตุเกสสแกมเมอร์ระดับโลกหลังก่อคดีฉ้อโกงคริปโตฯ และบัตรเครดิต มูลค่าความเสียหายเกือบ 2 หมื่นล้าน จนมุมคาห้างดัง กลางกรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 พ.ต.ท.สุริยะ พ่วงสมบัติ รอง ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 พร้อมชุดทำงานหลัง ทราบว่า มีหนุ่มชาวโปรตุเกส นักต้มตุ๋นระดับพระกาฬ เป็นที่ต้องการตัวในหลายประเทศ ทั้งในยุโรป และเอเชีย โดยทราบจากข้อมูลจากนักผู้สื่อข่าวต่างประเทศของสำนักพิมพ์ท้องถิ่นโปรตุเกส ว่าเข้ามาในกบดานในประเทศไทย และน่าจะก่อคดีฉ้อโกงทรัพย์และเป็นบุคคลที่มีหมายจับในประเทศไทยด้วย โดยจดจำตำหนิรูปพรรณได้ นับเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ 2 ปี ของนักต้มตุ๋นชื่อดังชาวโปรตุเกส
โดยทีมสืบสวนเริ่มต่อจิ๊กซอว์ด้วยการนำภาพใบหน้าของเป้าหมายที่สื่อโปรตุเกสมีการตีข่าวอย่างใหญ่โต มาเปรียบเทียบในระบบไบโอเมตริกซ์ จนสามารถยืนยันตัวบุคคลต่างด้าวเป้าหมายได้ว่าคือนายคาร์ลอส ลาโปโซ่ (Carlos Laposo) อายุ 39 ปี เกิดที่เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส จากการตรวจสอบข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่าเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 ในฐานะนักท่องเที่ยว ก่อนจะก่อคดีฉ้อโกงโดยหลอกลงทุนบิตคอยน์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มูลค่าความเสียหายกว่า 1 ล้านบาท
แต่จากการตรวจสอบพบว่าคดีดังกล่าวได้มีการถอนหมายจับออกจากระบบ ก่อนที่ต่อมา นาย คาร์ลอส ลาโปโซ่ ได้หนีไปหลบซ่อนตัวในพื้นที่ภาคใต้และหายตัวไปจากสารบบ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไม่มีการขอต่อวีซ่า หรือแจ้งที่พักอาศัย เป็นเวลาเกือบ 2 ปี จนกระทั่งได้รับเบาะแสสำคัญ เวลาประมาณ 15.00 น.เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา
มีชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอ้างว่าได้พบตัวนักต้มตุ๋นรายนี้ กลางกรุงเทพมหานคร จึงรีบลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหลายจุดในบริเวณที่มีการอ้างถึง โดยจุดสุดท้ายพบบริเวณ ถ.พระราม 1 ใกล้กับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง จึงได้นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนกว่า 10 นาย แฝงตัวลงพื้นที่ค้นหาในห้างสรรพสินค้า กว่า 5 ชั่วโมงนับจากได้เบาะแส จนพบชายชาวต่างชาติตำหนิรูปพรรณตรงกับเป้าหมายกำลังยืนโทรศัพท์อยู่ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด จึงส่งสัญญาณให้ทีมสืบสวนเข้าแสดงตัว ขอตรวจสอบหนังสือเดินทาง พบการตรวจลงตราครั้งสุดท้ายคือเมื่อปี 2566 เบื้องต้นเจ้าตัวรับว่าอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดจริง เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า “เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด”
จากการตรวจสอบประสานฐานข้อมูลตำรวจสากลพบประวัติก่อคดีต้มตุ๋นมาแล้วทั้งในประเทศโปรตุเกสเอง ในยุโรป ก่อนจะหลบหนีมาที่ฟิลิปปินส์ และมาจนมุมที่ประเทศไทย มูลค่าความเสียหายรวมตามที่ผู้สื่อข่าวโปรตุเกสรายงานยอดเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารในสวิสเซอร์แลนด์กว่า 500 ล้านยูโร (19,000 ล้านบาท) รูปแบบแผนประทุษกรรมมีทั้งฉ้อโกงโดยหลอกลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี่ และฉ้อโกงบัตรเครดิต ปลอมแปลงหนังสือเดินทาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นาย คาร์ลอส ลาโปโซ่ (Carlos Laposo) จะถูกดำเนินคดีและบันทึกชื่อเป็นบุคคลต้องห้าม ก่อนจะถูกส่งกลับไปยังประเทศโปรตุเกส ตามกฎหมายคนเข้าเมืองต่อไป