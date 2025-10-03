รวบบัญชีม้าแก๊งคอล อ้างเป็นตำรวจ หลอกจนท.กรมชลฯ เกษียณ สูญเงิน 2 ล้าน

กองปราบ รวบ บช.ม้า แก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจ ลวงเจ้าหน้าที่กรมชลฯเกษียณ สูญเงินกว่า 2 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.จิรยุทธ์ ชัชรินทร์กุล สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายกิตติชัย อายุ 42 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ จ.646/2568 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 68 ข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อประชาชน และยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมีได้มีมุ่งนาใช้เพื่อตน หรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง”ได้บริเวณหน้าบ้านแห่งหนึ่ง ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
สืบเนื่องจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้โทรศัพท์หลอกลวง ผู้เสียหายซึ่งเป็นพนักงานราชการกรมชลประทานที่เกษียณอายุราชการแล้ว โดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีอาญา จากนั้นได้ให้โอนเงินสดและขายทรัพย์สินที่มีโอนเงินไปเพื่อตรวจสอบ ผู้เสียหายหลงเชื่อ ได้โอนเงินและขายทรัพย์สิน และปฏิบัติตามวิธีการที่คนร้ายแนะนำ จนสุดท้ายได้สแกน QR Code โอนเงินไปให้กับคนร้ายจำนวน 2,000,000 บาท
เมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.กาษจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดไว้ กระทั่งสืบทราบว่า นายกิตติชัย ผู้ต้องหารายนี้เป็นบัญชีม้าแถวที่ 2 จึงนำกำลังจับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กาษจนดิษฐ์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป